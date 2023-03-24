人妻辣傳「捏你胸肌上的點」　夫見她穿性感內衣視訊同事氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小麗（化名，以下人名皆同）2021年9月間認識同樣擔任工程師的阿強，雙方在2022年間多次進行視訊通話，還互傳「捏捏」、「你胸肌上的點點」、「又硬了」、「好想你」等露骨訊息，結果被丈夫阿偉抓包，雙雙遭提告求償30萬元。雖然小麗和阿強堅稱2人只是關係要好的同事，但台南地院法官不採信，最終判2人應各自賠償3萬元，全案仍可上訴。

▲阿偉發現妻子穿著性感內衣與阿強視訊。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

阿偉在判決書中主張，和妻子小麗婚後育有2名孩子，2021年9月間妻子因為工作認識阿強，之後便經常與對方視訊通話，有時身上甚至只穿著性感內衣，顯然已經不是一般的朋友，他憤而提出質疑，妻子這才承認外遇；事情曝光之後，阿強還搬出「阿姨是律師」這一點，揚言要好好教訓他，讓他身心大受打擊，因而決定提告求償30萬元。

對此，小麗辯稱，她原本是一名家庭主婦，但丈夫婚後沉迷網路遊戲、夾娃娃機，時常請假不工作，也不照顧家庭，家中生計亮起紅燈，因此逼迫她外出應徵工作增闢財源；她上班時想到家中事務，偶爾會忍不住哭泣，阿強知道後才幫忙開導安慰，兩人只是同事、好友，並非婚外情。

阿強也表示，他和小麗只是關係比較好的同事，經常互相揶揄打鬧，但並未做出任何逾越正常朋友交往的親密行為，因為小麗和丈夫感情不睦，他出於善意聊天互動，竟然就被指控侵害配偶權，實在令人難以信服。

不過，台南地院法官檢視小麗與阿強的LINE對話內容，發現在2021年6月4、5日，小麗曾傳訊息表示，「想你」、「捏捏」、「你胸肌上的點點」，阿強則回答，「妳真的很色」，小麗馬上補上一句，「只對你」。同年6月7日，2人在晚上10點至11點間進行2次視訊通話，結束之後阿強竟傳送「又硬了」、「硬了」等訊息給小麗。

法官認為，若2人真的只是一般朋友、同事關係，理當不會出現「想你」、「只對你」等親暱用語，也不會互傳「捏捏」、「你胸肌上的點點」、「硬了」等與性相關的挑逗、調情訊息，最終不採信2人的說詞，判他們應各自賠償阿偉3萬元，全案仍可上訴。