　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搭港鐵要小心！女遊客「遭變態摸屁股」求救港人無人幫　後續更狂

▲▼有大陸女子於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷。（圖／翻攝自小紅書）

▲有大陸女子於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷。（圖／翻攝自小紅書）

文／香港01

禽獸行為絕不能啞忍！有大陸女於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷，指穿短裙在港鐵月台等車時，被中年男人摸屁股非禮，看到對方面無表情步步進逼，她於是邊逃走邊向3至4個路人求救，卻無人伸出援手，令她感到絕望。事後她猶有餘悸，反思是否因自己穿的裙太短所致，「遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」，又提醒女孩子在香港一定要保護好自己。

該大陸女於小紅書以「香港驚險之旅 - 穿衣自由在香港能實現嗎」為題發文，講述自己來香港旅遊經歷，指當日她與朋友準備乘港鐵到迪士尼，並穿了「到大腿的裙子」。

她們在中環站月台選了「人少又靠裡面的門」等候列車到站，然而樓主突然感到有一隻手「過來摸住我的屁股」，一轉頭就發現一名中年男人面無表情的看著她，嚇得她連忙後退說「你幹什麼」。但中年男沒有說話，並朝樓主一步步逼近，樓主嚇得大腦一片空白，只有向後退，並邊跑邊向旁邊3至4名男女求救，卻沒有人伸出援手，「當時我後面已經沒有路了，那個男人依然不停地向我走過來，此時此刻我很絕望」。

▲香港,疫情,檢測,新冠肺炎,Omicron。（圖／CFP）

▲疫情放開後，很多大陸人跑到香港旅行。（圖／CFP）

最終樓主往人多地方跑，「一直跑了很久，直到看不見他（中年男子），那一刻我才覺得我好像經歷了一場生死戰」。事後樓主猶有餘悸，「已經過去三天了，每每想起我都會發抖」，又反思是否自己衣著問題導致，「是不是穿的太短了？可是很多女孩子都是這樣穿的啊，還是說我們違反了社會規則，一直讓自己處在危險的邊緣，遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」她又提醒在香港或即將準備去香港的女孩子要保護好自己，「穿了短裙短褲的出門在外最好是帶一件長長的外套或者風衣。乘地鐵的時候最好是找人多的地方等，晚上也不要一個人出門」。

不過樓主也分享在香港首天遇到的暖心經歷，「剛入境就被工作人員熱情打招呼，隨後也遇到了熱心小姐姐幫我們拿行李，打車也遇到了脾氣好愛聊天的司機」，只是沒想到第2天就遇上今次「崩潰事情」。

事件引來網友熱議，認為樓主不應自責，「妳就是簡單的遇到個變態而已，別受害者有罪論。下次還到這樣的情況也不用一直跑，去人多的地方就可以了，人多妳一喊這些變態就不敢幹什麼」、「再遇到這種情況記得大喊非禮啊，旁人可能不知道妳發生了什麼狀況」、「遇到變態不要怕，大叫抓住他並且報警，妳愈怕這種變態愈爽」、「去這種魚龍混雜，什麼人都有的地方，女孩子一定要備一些防狼噴霧」。也有女網友分享類似經歷稱，「我在香港不敢穿短裙，那邊的鹹濕佬真的多到離譜，偷拍也多到離譜，我是有被嚇到陰影的」。　

【本文獲《香港01》授權轉載。】

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
姓名有「4同音」衝了！　王品「尬鍋」整桌打折
6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元
快訊／資深男星癌逝！　享壽74歲
機長飛一半倒下！　乘客接手神救援
「大谷翔平是天邪鬼」　栗山英樹故意等他開口關門
快訊／內湖三角戀爆情殺！　男重傷躺加護搶救中
春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

搭港鐵要小心！女遊客「遭變態摸屁股」求救港人無人幫　後續更狂

大媽遇狒狒狂拍玻璃挑釁　牠秒「張嘴齜牙」暴衝猛撞

直擊大陸輕艇選手搖籃　四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

「野牛霸路」激戰25秒！　兩側塞車駕駛無奈喊：別打架

大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

正妹泰國旅遊「神祕失蹤21天」！最後對話線索曝　閨蜜怕爆急報警

好大官威！外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

宏都拉斯外長率團赴陸談建交？　北京正面回應：願建立雙邊關係

消防通道堵死！9歲童困火窟翻窗求救　等不到救援「15樓墜亡」　

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

搭港鐵要小心！女遊客「遭變態摸屁股」求救港人無人幫　後續更狂

大媽遇狒狒狂拍玻璃挑釁　牠秒「張嘴齜牙」暴衝猛撞

直擊大陸輕艇選手搖籃　四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

「野牛霸路」激戰25秒！　兩側塞車駕駛無奈喊：別打架

大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

正妹泰國旅遊「神祕失蹤21天」！最後對話線索曝　閨蜜怕爆急報警

好大官威！外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

宏都拉斯外長率團赴陸談建交？　北京正面回應：願建立雙邊關係

消防通道堵死！9歲童困火窟翻窗求救　等不到救援「15樓墜亡」　

天母第一家！阿緯開的文青蝦仁飯專賣店插旗大葉高島屋

碩士狼師是「蘿莉控」！校史室前硬抱9歲國小女童　下場慘了

全美第一槍　猶他州未成年人用社群媒體「要取得父母同意」

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

為這座城市提升顏值　我與我的時尚配件Opel Mokka

本土劇一哥缺錢「幫我繳6萬保證金」　熟女急匯款險被騙

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

周純如回鍋「Money101母公司」行銷長　首位台灣女高層

金柱赫離世後「我失去了笑容」　摯友韓政秀患恐慌症：這世界只剩我了

黃偉哲也發「狒」文　臉書PO 照片喊：我沒亂跑、歡迎合照！

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

大陸熱門新聞

「野牛霸路」激戰25秒　兩側塞車駕駛無奈

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

婦拍玻璃挑釁狒狒　牠秒暴衝猛撞

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

消防通道堵死！9歲童困火窟等不來救援

直擊大陸輕艇選手搖籃 四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

女師穿12萬大衣遭檢舉！一句話打臉家長

搭港鐵要小心！女遊客遭變態摸屁股求救無人幫

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

28歲健身教練娶50歲富婆　爽拿「房產＋保時捷」

台商加入競爭大陸直播賽道

更多熱門

相關新聞

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

等了3年終於圓夢！在香港鐵路工作的鐵道作家蕭潔恒2020年原要包下台鐵蒸汽火車「結婚」，卻因疫情打亂規劃，去年在港登記，如今台灣國境解封，蕭潔恒拜訪台鐵，規劃今年6月包下台鐵列車補辦婚禮，一圓3年前未圓的夢，造訪路線圖上沒有的車站。不過他遺憾地說，疫情帶走了父親，永遠看不到他結婚了。

喵出生自帶「地中海禿頭」狂被笑

喵出生自帶「地中海禿頭」狂被笑

圍爐煮茶爆紅卻藏殺機！母子慘死家中

圍爐煮茶爆紅卻藏殺機！母子慘死家中

妹妹瘋小紅書狂減肥　「灰姑娘體重」她傻了

妹妹瘋小紅書狂減肥　「灰姑娘體重」她傻了

《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」

《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」

關鍵字：

港鐵小紅書

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

響尾蛇林家正開季自請離隊

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

解婕翎生日認愛！「紅帽男勤奮洗碗」一轉身網驚：姐夫是你

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面