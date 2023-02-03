「圍爐煮茶」爆紅卻暗藏殺機！母子年初一慘死家中...8閨蜜送醫

▲因「圍爐煮茶」中毒的民眾被送進醫院 。（圖／錢江晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

「圍爐煮茶」這種古代「慢社交」近期風靡大陸社群平台，不過江蘇揚中一對母子在大年初一（1月22日）當天，就因此中毒身亡。無獨有偶，杭州一群閨蜜聚會也因「圍爐煮茶」，導致8人被送醫搶救。

▲「圍爐煮茶」在小紅書上擁有超高熱度。（圖／翻攝自小紅書）

「圍爐煮茶」即一群人圍坐在炭爐旁，一邊煮茶一邊暢談，同時會搭配烤蕃薯、花生、板栗、點心等。由於儀式感十足，「圍爐煮茶」成為露營、飛盤後，大陸最新的潮流生活方式，在社交平台小紅書上，相關貼文超過74萬篇。

不過，「圍爐煮茶」亦暗藏「殺機」。據《錢江晚報》報導，大年初一當天下午6時許，揚中市的急救中心接到電話，當醫護人員到場後，發現一對母子早已經沒有了心跳。

家屬表示，當天下午5點多聯繫他們（死者），電話一直沒能接通，因擔心出事於是趕到家中探望，發現兩人中毒倒地。

據瞭解，50多歲的兒子和70多歲的母親在家中，用鑄鐵炭火爐圍爐煮茶，因天冷緊閉門窗，最終導致兩人一氧化碳中毒身亡。

無獨有偶，大年初七（1月28日）當天下午4時許，杭州的一名女子邀請好友聚餐，8人在炭火爐上放上架子，一邊煮茶，一邊在壺邊烘烤著板栗、番薯、花生、桂圓。天氣寒冷，爐暖茶香，熱心的主人特意關閉了所有門窗，想讓室內沒穿外套的好友們更加暖和。

然而沒過多久，這群人接連出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、無法站立等症狀，送醫急救。醫生經過診斷後指出，8人是非常典型的一氧化碳中毒。

急診創傷中心主任楊小鋒主任醫師表示，從除夕至今，一氧化碳中毒人數節節攀升，其中人數最多的是炭火取暖造成的中毒，此外還有在不透風的環境中圍爐煮茶、自助烤肉、使用瓦斯熱水器不當造成的一氧化碳中毒，其中最年輕的患者只有19歲，還是一名在校大學生。

▼「圍爐煮茶」相關貼文。（圖／翻攝自小紅書）