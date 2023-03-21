日本正妹新北1人吃熱炒　隔壁桌阿伯「熱情買單交朋友」她超震驚

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本正妹Wamu來台工作，時常在個人YouTube分享生活，吸引不少粉絲追蹤。Wamu日前獨自到熱炒店用餐，突然被旁邊熱心的阿伯請客交朋友，讓她瞬間受寵若驚，「雖然有點不好意思...但是真的謝謝你」。

Wamu日前在個人YouTube「Wamuの台灣OL生活」上傳挑戰一個人去台灣熱炒店用餐的影片；她表示，過去雖然有跟朋友一起去熱炒店用餐，但自己一個人去「台灣版居酒屋」還是第一次。

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▲▼Wamu獨自吃熱炒喝酒，突然被隔壁桌阿伯請客。（圖／翻攝Wamuの台灣OL生活）



Wamu獨自進去位於新北的熱炒店後坐下點餐，開始享用啤酒及美食。沒想到，一旁的酒促小姐突然過來搭話，說隔壁桌的阿伯們看Wamu一個人吃飯喝酒太寂寞，幫她付錢並一起聊天交朋友，讓Wamu瞬間害羞又尷尬，但還是接受好意過去聊天，「聽走來走去的漂亮姐姐說，台灣熱炒店經常發生這種事情，所以不用這麽客氣」。

網友看完紛紛留言，「只有男人懂男人在做什麼」、「我一個人吃鐵板燒，也有過被幫買單，早知道多叫一點」、「我上次自己去日本居酒屋也是被友善的日本人突然請客，覺得日本人跟台灣人都互相友善往來感到很暖心」、「其實就算在台灣會一個人去熱炒店喝酒的人也不多，可能是對桌的歐吉桑以為Wamu有什麼煩心事才一個人來喝悶酒」、「在台灣很常發生？我怎麼都沒遇過」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。