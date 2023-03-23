大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

記者趙禕/上海報導

近年來，中國大陸大力推動直播電商產業發展，並且形成一定規模；大陸直播電商佔了金流速度快、物流成本低、供應鏈強大的優勢，有越來越多台灣人到大陸參與直播電商業務的競爭。

▲中國大陸近年來大力推動直播電商產業發展。（圖／記者趙禕攝）

過去三年新冠疫情嚴重衝擊大陸實體店面，線上銷售業務則呈現爆發式的增長，尤其是直播帶貨產業，大陸杭州市藉著阿里巴巴集團落地搶得了先機，而大陸最大的商業城市上海則在這兩年奮起直追，成為這個賽道上的後起之秀。尤其當2021年上海提出「上海市推進直播電商高質量發展三年行動計劃」之後，鼓勵各類市場主體參與直播電商基地建設，很快就建立了12個面向所有直播企業的「上海市直播電商基地」，在加上許多企業自行設立不同規模的自營直播中心，上海在直播產業賽道上已經佔了一席之地。

由上海市政府新聞辦組織的「推動經濟高質量發展」媒體參訪活動，就安排中外媒體實地走訪為高端國際品牌服務的上海百秋尚美科技服務集團，從該集團旗下容麼麼直播中心的運作，看上海在這方面發展的情況。

▲上海市新聞辦組織中外媒體走訪電商直播新賽道。（圖／記者趙禕攝）

做為上海百秋尚美科技服務集團旗下子公司，容麼麼直播中心專注為國際時尚和美妝品牌提供抖音電商服務、直播運營、內容創作、媒介投放等內容電商一站式服務，擁有超過130位全職主播和一座四層樓、面積超過10000m²的直播中心，服務80多家品牌客戶，涵蓋腕表、珠寶、服飾、美妝等多種不同類別的產品；與其母公司一同為客戶提供整合線上線下全通路品牌諮詢、店站運營、數位營銷、倉儲物流、IT解決方案和新零售等全鏈路服務，還有攝影工作室為合作品牌提供產品拍攝等服務；未來更計劃結合3D建模、人工智能等技術，助力品牌打造獨特專屬的虛擬數字人，聯動元宇宙場景與互聯網電商行業。

▲容麼麼直播中心有超過130位全職主播。（圖／記者趙禕攝）

▼容麼麼直播中心24小時都有直播間進行直播。（圖／記者趙禕攝）



▼專業的直播公司除了主播，還有龐大的支持團隊和運營人員。（圖／記者趙禕攝）



▼百秋電商還有專業的攝影工作室及團隊。（圖／記者趙禕攝）

上海除了有像「容麼麼」這樣專業的直播中心，也有企業自己設立專屬的直播間，透過直播帶貨為自家商品打造更寬廣的出路；直播賽道上，有些企業重視專業的直播，也有些企業重視場景的直播，憑著一支手機、一個補光燈就開始帶起了貨，這也使得直播帶貨賽道的競爭更加激烈。

▲有很多企業像是美妝SPA品牌東森自然美集團，就自設直播間銷售商品。（圖／記者趙禕攝）

▼有些直播帶貨雖然少了專業的設備和團隊，但是有更豐富的場景。（圖／記者趙禕攝）

這幾年也有越來越多台灣人到大陸從事直播帶貨行業。曾經在台灣從事品牌營銷工作，2020年到上海投入直播帶貨行業的上海大象視覺文化傳媒有限公司運營總監徐士倫表示，大陸金流速度快、管道多，支付寶、微信支付等支付方式都很方便，客戶也不差錢，做完一單業務馬上收費就到賬了；大陸雖然大，但是物流效率高、成本低，台灣雖然小，但是快遞的速度有時候還不如大陸，物流費用也比大陸貴。

▲從台灣到大陸從事直播帶貨行業的徐士倫。（圖／記者趙禕攝）

徐士倫進一步指出，大陸的人口基數和消費力都比台灣強，做直播有機會讓上億的潛在消費者看到，再加上大陸強大的產品供應鏈，幾乎所有想要的商品都可以在大陸的供應鏈上找到，而台灣大部分的東西都仍舊要仰賴進口。

▲在大陸金流傳利、物流迅速、供應鏈強大的背景下，大陸的直播產業前景可觀。（圖／記者趙禕攝）

對於未來直播產業的發展前景，徐士倫繼續看好大陸的市場與發展，但是他認為競爭壓力也會更大；他表示，三年疫情把很多人都訓練成直播高手，要想脫穎而出吸引多數人的目光，已經不是隨便拍個視頻就能夠吸粉，要精心策劃各種人設 ，從個人戰變成團體戰，有運營、有導播、有投手、有推流才有突出重圍的機會，而競爭也會更加激烈。