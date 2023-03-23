　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

記者趙禕/上海報導

近年來，中國大陸大力推動直播電商產業發展，並且形成一定規模；大陸直播電商佔了金流速度快、物流成本低、供應鏈強大的優勢，有越來越多台灣人到大陸參與直播電商業務的競爭。

▲中國大陸近年來大力推動直播電商產業發展。（圖／記者趙禕攝）

▲中國大陸近年來大力推動直播電商產業發展。（圖／記者趙禕攝）

過去三年新冠疫情嚴重衝擊大陸實體店面，線上銷售業務則呈現爆發式的增長，尤其是直播帶貨產業，大陸杭州市藉著阿里巴巴集團落地搶得了先機，而大陸最大的商業城市上海則在這兩年奮起直追，成為這個賽道上的後起之秀。尤其當2021年上海提出「上海市推進直播電商高質量發展三年行動計劃」之後，鼓勵各類市場主體參與直播電商基地建設，很快就建立了12個面向所有直播企業的「上海市直播電商基地」，在加上許多企業自行設立不同規模的自營直播中心，上海在直播產業賽道上已經佔了一席之地。

由上海市政府新聞辦組織的「推動經濟高質量發展」媒體參訪活動，就安排中外媒體實地走訪為高端國際品牌服務的上海百秋尚美科技服務集團，從該集團旗下容麼麼直播中心的運作，看上海在這方面發展的情況。

▲上海市新聞辦組織中外媒體走訪電商直播新賽道。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市新聞辦組織中外媒體走訪電商直播新賽道。（圖／記者趙禕攝）

做為上海百秋尚美科技服務集團旗下子公司，容麼麼直播中心專注為國際時尚和美妝品牌提供抖音電商服務、直播運營、內容創作、媒介投放等內容電商一站式服務，擁有超過130位全職主播和一座四層樓、面積超過10000m²的直播中心，服務80多家品牌客戶，涵蓋腕表、珠寶、服飾、美妝等多種不同類別的產品；與其母公司一同為客戶提供整合線上線下全通路品牌諮詢、店站運營、數位營銷、倉儲物流、IT解決方案和新零售等全鏈路服務，還有攝影工作室為合作品牌提供產品拍攝等服務；未來更計劃結合3D建模、人工智能等技術，助力品牌打造獨特專屬的虛擬數字人，聯動元宇宙場景與互聯網電商行業。

▲容麼麼直播中心有超過130位全職主播。（圖／記者趙禕攝）

▲容麼麼直播中心有超過130位全職主播。（圖／記者趙禕攝）
▼容麼麼直播中心24小時都有直播間進行直播。（圖／記者趙禕攝）

▼容麼麼直播中心24小時都有直播間進行直播。（圖／記者趙禕攝）
▼專業的直播公司除了主播，還有龐大的支持團隊和運營人員。（圖／記者趙禕攝）

▼專業的直播公司除了主播，還有龐大的支持團隊和運營人員。（圖／記者趙禕攝）
▼百秋電商還有專業的攝影工作室及團隊。（圖／記者趙禕攝）

▼百秋電商還有專業的攝影工作室及團隊。（圖／記者趙禕攝）

上海除了有像「容麼麼」這樣專業的直播中心，也有企業自己設立專屬的直播間，透過直播帶貨為自家商品打造更寬廣的出路；直播賽道上，有些企業重視專業的直播，也有些企業重視場景的直播，憑著一支手機、一個補光燈就開始帶起了貨，這也使得直播帶貨賽道的競爭更加激烈。

▲有很多企業像是美妝SPA品牌東森自然美集團，就自設直播間銷售商品。（圖／記者趙禕攝）

▲有很多企業像是美妝SPA品牌東森自然美集團，就自設直播間銷售商品。（圖／記者趙禕攝）
▼有些直播帶貨雖然少了專業的設備和團隊，但是有更豐富的場景。（圖／記者趙禕攝）

▼有些直播帶貨雖然少了專業的設備和團隊，但是有更豐富的場景。（圖／記者趙禕攝）

這幾年也有越來越多台灣人到大陸從事直播帶貨行業。曾經在台灣從事品牌營銷工作，2020年到上海投入直播帶貨行業的上海大象視覺文化傳媒有限公司運營總監徐士倫表示，大陸金流速度快、管道多，支付寶、微信支付等支付方式都很方便，客戶也不差錢，做完一單業務馬上收費就到賬了；大陸雖然大，但是物流效率高、成本低，台灣雖然小，但是快遞的速度有時候還不如大陸，物流費用也比大陸貴。

▲從台灣到大陸從事直播帶貨行業的徐士倫。（圖／記者趙禕攝）

▲從台灣到大陸從事直播帶貨行業的徐士倫。（圖／記者趙禕攝）

徐士倫進一步指出，大陸的人口基數和消費力都比台灣強，做直播有機會讓上億的潛在消費者看到，再加上大陸強大的產品供應鏈，幾乎所有想要的商品都可以在大陸的供應鏈上找到，而台灣大部分的東西都仍舊要仰賴進口。

▲在大陸金流傳利、物流迅速、供應鏈強大的背景下，大陸的直播產業前景可觀。（圖／記者趙禕攝）

▲在大陸金流傳利、物流迅速、供應鏈強大的背景下，大陸的直播產業前景可觀。（圖／記者趙禕攝）

對於未來直播產業的發展前景，徐士倫繼續看好大陸的市場與發展，但是他認為競爭壓力也會更大；他表示，三年疫情把很多人都訓練成直播高手，要想脫穎而出吸引多數人的目光，已經不是隨便拍個視頻就能夠吸粉，要精心策劃各種人設 ，從個人戰變成團體戰，有運營、有導播、有投手、有推流才有突出重圍的機會，而競爭也會更加激烈。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑞士信貸AT1風暴還沒完！　共180人「18億變壁紙」
13歲少女想養烏龜！「做23頁PPT」說服老爸：我準備好了
雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度
北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面
金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

正妹泰國旅遊「神祕失蹤21天」！最後對話線索曝　閨蜜怕爆急報警

好大官威！外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

宏都拉斯外長率團赴陸談建交？　北京正面回應：願建立雙邊關係

消防通道堵死！9歲童困火窟翻窗求救　等不到救援「15樓墜亡」　

極地爭奪戰中俄聯手！　普習會談倡合作開發「北方海路」

商總訪陸商務部、銀保監會　許舒博：盼取得共識，恢復交流合作

騰訊：正大力投入建設AI　「要做得對，不是做得急」

大陸央企密集反腐　一天5高官「嚴重違法違紀」被查

才交車900輛　恆大汽車：若無法獲得新增流動性「有停產風險」

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

大陸直播賽道崛起　台商看好加入競爭

正妹泰國旅遊「神祕失蹤21天」！最後對話線索曝　閨蜜怕爆急報警

好大官威！外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

宏都拉斯外長率團赴陸談建交？　北京正面回應：願建立雙邊關係

消防通道堵死！9歲童困火窟翻窗求救　等不到救援「15樓墜亡」　

極地爭奪戰中俄聯手！　普習會談倡合作開發「北方海路」

商總訪陸商務部、銀保監會　許舒博：盼取得共識，恢復交流合作

騰訊：正大力投入建設AI　「要做得對，不是做得急」

大陸央企密集反腐　一天5高官「嚴重違法違紀」被查

才交車900輛　恆大汽車：若無法獲得新增流動性「有停產風險」

稱馬英九大陸祭祖行有正面影響　賴士葆：交流對話才能降低戰爭風險

雪佛蘭「大黃蜂」Camaro明年1月停產　將推出限量珍藏特仕版

觀察經典賽各國強打　曾豪駒有感觸：擊球初速再提升

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

母親節檔期24日開跑！遠百估業績成長10%　單筆滿萬刷卡分期最划算

老年喪偶者6年內死亡率與醫療支出　研究：男高於女

「馬英九私人行祭祖有什麼錯？」　李貴敏：清明祭祖早已刻入DNA

被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況：我到極限了

1級節能冰箱真的省電？他見每月耗電「22變44度」傻了　關鍵曝

「瑞典鯡魚罐頭」4成分害超臭！營養師：像臭雞蛋＋醋

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

7歲女童模仿電視劇　抱起2歲玩伴扔井裡

情侶飯店41樓裸身開窗！竟被窗外一男看光

女師穿12萬大衣遭檢舉！一句話打臉家長

賓士男控特斯拉擋路　地上指向線卻讓網友逆風

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

28歲健身教練娶50歲富婆　爽拿「房產＋保時捷」

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

四川米易枇杷變身致富「黃金果」 「直播帶貨」下單3天「新鮮」到家

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

第四屆「掌上蜀Show」深度走訪川西南 探索瀘沽湖、摩梭族走婚文化

恆大汽車：若無法獲得新增流動性恐停產

外送員遭開單「下跪求情」　警察1動作讓網友怒了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面