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社會 社會焦點 保障人權

男點火驅蛇燒死5親人　「愛兒也被燒死」婿出庭：傷心但不願追究

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳姓男子1月間譫妄症發作，放火燒死5名親屬，今日出庭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區66歲陳姓男子因急性瞻妄症發作，今年1月間認為家中有蛇遂「點火驅蛇」，不料1家5口竟因此葬身火窟，獨留陳男倖存，檢方依放火、過失致死罪嫌將他起訴。23日台中地院開庭，陳男坦承犯罪，曾姓女婿出庭表示，案發至今仍非常傷心，但不願對岳父多做追究，希望法院盡速審結，讓他們處理後續民事程序。

檢警調查，陳男罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，且因糖尿病、意外車禍後接受截肢手術，行動不便，由於意識狀態與精神不穩定，今年1月6日精神狀態處於「譫妄症」發作，認為屋內出現蛇隻，需放火驅蛇，結果導致家中5人葬身火海，包含陳姓屋主6月大的外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫。

檢方針對陳男之精神狀態送請中國醫藥大學附設醫院進行精神鑑定，報告指出，陳男於案發時犯有急性譫妄症，推估陳男未來之再犯或危害公共安全之可能性為「中度」到「高度」，依放火及過失致死罪嫌提起公訴，法院則裁定陳男暫時安置司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲▼陳男今年1月間在家中點火，引發恐怖火勢，奪走5名親屬性命。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

台中地院23日開準備庭，戰諭威為受命法官，另因避免立場尷尬，由台中市政府社工擔任輔佐人。法官詢問陳男是否認罪，陳男未多加思索回答認罪。

被害家屬、陳男的女婿、也是喪生的6月大男嬰父親的曾姓男子告訴法官，案發至今都還是很傷心，但親人喪生後，相關繼承順位係由陳男繼承，加上房子尚有貸款、火災時波及附近鄰居房屋，後續恐面臨求償，但陳男目前收押中導致程序卡關，近期為此疲於奔命。

法官詢問曾男希望陳男的刑期或刑責？曾男說，不願對岳父多做追究或求償，只希望法院依法儘速審結。法官諭知4月26日開合議庭。

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