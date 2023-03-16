少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、水泥車駕駛不起訴

▲少女借車到北宜公路跑山自摔，慘遭水泥預拌車輾斃。（資料照／記者陳雕文翻攝／翻攝自少女臉書）

記者劉昌松／台北報導

16歲周姓少女去年為了散心，請男友幫忙借輛機車，騎上北宜公路跑山，結果在回程的時候，因後輪胎已經磨平，周女過彎時打滑摔到對向車道，遭駛過的水泥預拌車輾斃，警方將張姓機車車主以及鄭姓水泥車司機依過失致死罪送辦，但台北地檢署檢察官調查，張、鄭都無法預期或即時避免憾事發生，16日處分不起訴。

周姓少女在2022年10月30日，向剛交往1個月的林姓男友說心情不好，請林男幫忙借機車讓她散心，林男向19歲張男借來1輛普通重型機車「魅力Many」後，周女自行騎上北宜公路後，發現多次在過彎時差點摔倒，還跟男朋友抱怨車況，男朋友她自己小心點，「要慢慢騎」，沒想到周女回程騎到財茂彎道時，仍打滑自摔。

▲警方事後發現，少女騎乘的機車後胎已磨平。（資料照／記者陳雕文翻攝）

此時，對向車道50歲鄭姓男子駕駛的水泥預拌車閃避不急，後輪輾過周女，救護人員趕到現場，為周女急救並送醫，但仍回天乏術。警方調查發現，周女騎乘的機車車齡4年，後輪已經磨平，將張姓車主和鄭姓駕駛都依過失致死罪嫌移送法辦。

檢察官首先勘驗行車紀錄器，發現周女自摔後到被水泥預拌車撞上，僅2秒時間，鄭姓駕駛已採取煞車等迴避動作，周女的死不能歸責於鄭姓駕駛；至於張姓車主只知道自己把車借給林男，不曉得林男又把車轉借給未成年的周女去跑山，也無從預期周女會在山路上發生車禍，因此將2人都以罪嫌不足等理由，處分不起訴。