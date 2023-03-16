單親媽下班遇死劫！當清潔工養3孩　女駕駛「撞輾」奪命畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

一個家庭破碎！北市北投區本月15日上午，45歲郭姓女騎士行經北投運動中心停車場出口，慘遭右轉轎車撞上，肇事的林姓女子一時驚嚇，因誤踩油門再加速輾過，郭女當場失去呼吸心跳，雖經送醫搶救而不治。據了解，死者是名單親媽媽，獨立扶養3名孩子，林女被依過失致死送辦，複訊後5萬元交保。

▲北市北投區林姓女子駕駛自小客車，不慎輾斃郭姓單親媽媽，依過失致死罪5萬元交保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

昨（15日）上午11時許，40歲林姓女子駕駛租賃小客車，從北投中心停車場出口右轉駛出，在石牌路一段39巷100號，見到郭姓女騎士，疑要踩煞車卻誤踩油門，加速輾過郭女身體，直到撞到騎樓牆壁才停下，右前車頭也因撞擊力道大毀損嚴重。

▼郭姓女騎士為清潔工，下班竟遇死劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，死者為清潔工，獨立扶養3名子女，當時下班行經該路段竟遇死劫，其女兒接獲死訊立刻北上，見到卻是冰冷遺體。肇事林女是當地人，製作筆錄時，精神不穩不斷唸「怎麼會這樣...」，警詢後被依過失致死送辦，檢方複訊後諭知5萬元交保。

對此，北投分局呼籲用路人，行車務必注意車前狀況、並注意車輛各零件運作是否正常，以維護交通安全。