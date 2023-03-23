不限時閱讀還送書！淡水益品書屋贈書延長　還有飲料無限暢飲

▲淡水益品書屋250坪約100席座位，還有飲品無限供應，如今更舉行贈書活動。（圖／益品書屋提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

位於新北市淡水的「益品書屋」攜手新北市圖書館，舉行集點贈書活動，原訂到3月底，如今為響應4/23「世界閱讀日」，將贈書延長至5月底，讓愛書人到此閱讀之外還能帶走好書，獲得神秘禮物。

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▲益品書屋淡水館內有秘魯小書，吸引許多人好奇。

益品書屋由王品集團創辦人戴勝益獨力支持，他在退休後為鼓勵閱讀，成立書屋，去年9月搬遷至淡水，維持只要100元入場費，就能不限時閱讀，還有咖啡、茶、冰沙等飲品無限暢飲。如今雖然每年耗資千萬元，面對通膨壓力，他仍承諾20年不調整百元入屋費。

書屋與傳統書店最不同之處，就是大量採購市面上獨特少見的「精裝圖文書」，類型涵蓋飲食、旅遊、生活、美學、童書、外文⋯等，目前在淡水館擴充至約4千本藏書，還有許多已絕版書籍，讓愛書人特地前來搜尋。

▲▼淡水益品書屋收藏許多精裝書。（圖／益品書屋）

為了推廣閱讀，近來更與新北市立圖書館合作贈書活動，更加碼延長至5月底，期間只要到益品書屋淡水館閱讀，就贈活動貼紙，集滿10枚就送1本新書，超過20枚再加碼送1本暢銷書，等於「看越多、送越多」來鼓勵閱讀。

益品書屋淡水館近250坪，座位約100席，空間明亮時尚、挑高透視，十分舒適，更經常邀請名人舉辦講座，每逢周末及國定假日還有現場音樂演奏，是許多愛閱讀的人喜愛駐足的地方。

▲益品書屋舉辦各種活動推廣閱讀。（圖／益品書屋提供）

益品書屋（淡水館）

地址：新北市淡水區中正路一段100號1-2樓

電話：02-2397-2998

營業時間：10:30-18:00

入館費：每人100元，飲品無限供應