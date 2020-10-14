跨海辦書展！益品書屋前進馬祖　400本精裝書翻轉學生未來

▲益品書屋前進外島馬祖舉辦跨海書展。（圖／益品書屋提供）

記者崔至雲／台北報導

全國已舉辦15場巡迴書展的益品書屋，首次前進外島馬祖。王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益表示，馬祖就像自己第二個故鄉，今年書展格外謹慎與重視，希望藉由400冊精裝餐飲類書籍，讓馬祖學子有機會接觸世界精彩有趣的餐飲，吸收專業知識。



連江縣縣長劉增應與戴勝益，今（14日）攜手在南竿舉辦「餐飲翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會。劉增應表示，戴勝益董事長對馬祖一直是情義相挺，本次書展首選在此更是意義不凡，包羅萬象的世界各國美食料理，咖啡茶點等各類飲品，這對觀光與美食為特色的馬祖受益良多，來此閱讀這些餐飲聖經，就可能翻轉一個人未來。



戴勝益表示，「馬祖是益品書屋跨出台灣本島書展的首站，也是我們今年唯一一場的巡迴書展，我們格外謹慎與重視，用最多的心血籌畫執行。而當地這麼多特色美食，希望未來紅糟、米醋和老酒之王，都能在馬祖出現」。

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▲王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益。（圖／益品書屋提供）



益品書屋表示，本次跨海舉辦書展最大挑戰，在於將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，以海運方式二天一夜運送到馬祖，總重量超過1000公斤以上訂製書櫃與精裝書籍的海上運送作業，因考量外島運輸，受限海象多變及運送顛簸種種無法掌控因素，以往僅需一星期前送達和場地佈置作業，本次提早一個多月前先送抵南竿存放，書櫃及書籍更需要加強層層緊密的保護措施，以便讓書櫃及書籍在海上運送過程中，能完整地呈現在馬祖居民與學童面前。



戴勝益指出，本次書展益品書屋彙集各國餐飲類書籍，讓閱讀感覺特別輕鬆愉快外，更與馬祖許多特色餐點如紅糟、麵線與米醋老酒等在地美食特產結合。希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓本縣居民與學子有機會，接觸世界精彩有趣的餐飲類書籍，除獲得一般餐飲方面訊息外，更可吸收專業知識，甚至可以成為最易創業的餐飲業奠下基礎。

益品書屋說明，本次書展集結益品書屋台中與台北二館，將近7000冊書籍中精選出的400冊，是烹調和創意的大集合，匯聚世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理，不論是一般人的家常手藝，或是高階的專業技能，都是各式廚藝的大聚集，是難得一見的特色書展，期待馬祖民眾飽覽400冊圖文並茂的精裝書籍，藉由書籍找到自己未來的興趣。此次在馬祖南竿展期為四周，自10月14日至11月10日，共計27天。

