淡水絕美書屋4千本「不限時閱讀」！益品書屋飲料無限還免費送書

▲淡水益品書屋近來舉辦活動，入館閱讀集滿10枚貼紙就送1本新書。（圖／益品書屋）

記者林育綾／綜合報導

益品書屋搬遷至新北市淡水後，挑高且充滿設計感的空間受到許多居民及讀者喜愛，如今精裝藏書更擴充至4千本！為了推廣閱讀，近來更與新北市立圖書館合作，即日起至3/31期間到書屋閱讀就贈活動貼紙，集滿10枚就送1本新書，超過20枚再加碼送1本暢銷書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲淡水益品書屋挑高空間，更收藏多達4千本精裝書，受到許多讀者喜愛。（圖／益品書屋）

王品集團創辦人戴勝益在退休後創立的「益品書屋」，去年從台北仁愛路搬到新北市淡水，空間擴大至近250坪，座位約100席，明亮且挑高，持續秉著「不外借、不販售書籍」方式營運。每人只要100元入館費，就能讀到平時不常見的各類精裝書，還提供咖啡、冰沙、茶等飲品無限暢飲，若當日有講座及音樂會也不另收費；如民眾有事中途離席，再入館也不另收費，受到許多愛閱讀的民眾喜愛。

▲淡水益品書屋近來舉辦活動，入館閱讀集滿10枚貼紙就送1本新書。（圖／益品書屋）

益品書屋與傳統書店最不同之處，就是大量採購市面上獨特少見的「精裝圖文書」，類型涵蓋飲食、旅遊、生活、美學、童書、外文⋯等，目前在淡水館擴充至約4千本藏書，還有許多已絕版書籍，讓愛書人特地前來搜尋。尤其祕魯小書與童趣中的洞洞書、立體書、哈利波特等廣受歡迎與世界名著等書籍，館內通通都有陳列，讓大人小孩愛不釋手。

為了推廣閱讀，益品書屋近來攜手攜手新北市圖，特別舉辦「益品悅讀」活動，即日起至3/31到書屋閱讀就贈送活動貼紙，集滿10枚就贈新書1本，超過20枚再加碼贈暢銷書1本，等於「看越多、送越多」來鼓勵閱讀。

▲目前在淡水館擴充至約4千本藏書，還有許多已絕版書籍。（圖／益品書屋）



益品書屋除了經常邀請名人舉辦講座，每逢周末及國定假日還有現場音樂演奏，是許多人所喜愛駐足的地方，另外飲料無限供應、不限時閱讀，目的要讓閱讀能更輕鬆自在，讓書屋能成為大家心中的「自家書房」。

益品書屋（淡水館）

地址：新北市淡水區中正路一段100號1-2樓

電話：02-2397-2998

營業時間：10:30-18:00

入館費：每人100元，飲品無限供應