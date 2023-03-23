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社會 社會焦點 保障人權

4米圍牆+天地電網！六福村曝防脫逃措施　二次清點狒狒　

記者陳凱力／新竹報導

桃園平鎮驚傳「東非狒狒」出沒，六福村雖否認，表示「園內數量沒少」，但為了釐清狒狒來源，新竹縣府依然派員前往稽查。六福村午後也正式對外發出聲明，除了說明狒狒園區防脫逃設置，目前也進行二次清點中。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲為了保險起見，六福村二次清點狒狒數量。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

六福村表示，園方動物園所有展場皆設有不同方式的防逃措施，如圍牆、河道、電網與欄杆等硬體設施；狒狒展場則設有高圍牆，高度超過4米，並設有地面電網和高層電網，作為阻嚇狒狒溢出之舉動。

園區團隊除了每天進行電網檢測與動物數量清點，平時園區每年也有例行的動物逃脫演練，增進團隊實務經驗之增能。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村狒狒展場則設有高圍牆，高度超過4米，並設有地面電網和高層電網，阻嚇狒狒脫逃。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

園區3月18日接獲通報，於民宅處有狒狒蹤跡請求支援，基於園區為新竹縣野生動物救傷中心立場及有誘捕動物經驗，並同時間出動至現場設置誘捕，至3月23日中午前為止並尚未捕獲情形。

至於狒狒是否為六福村脫逃，園方說第一時間即進行初步盤查，確認無狒狒脫逃跡象，為保險起見目前已再次進行二次確認中。

園方同時說明狒狒習性，基本上不會主動攻擊人，看到人也會主動閃躲，因此民眾如果看到狒狒請不要靠近、也不要激怒狒狒，若自己身上有食物，也不要讓狒狒看到食物，保持輕動作慢慢離開，並進行通報，以確保自身安全。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村18日接獲通報，基於園區為新竹縣野生動物救傷中心立場及有誘捕動物經驗，並同時間出動至現場設置誘捕，至3月23日中午前為止並尚未捕獲情形。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼六福村聲明稿。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

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