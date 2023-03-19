台68逼車羅生門！第三段影片曝...重機騎士追車、BMW一晃出事了

記者陳凱力／新竹報導

新竹68快速道路17日發生一起逼車羅生門！一輛重機行駛在快速道路內線車道，遭到後方BMW衝撞，騎士撞上中央分隔島後，倒地滑行數公尺遠，猛烈撞擊也導致重機車殼零件散落一地，騎士右手粉碎性骨折，氣得向警方報案對方肇逃，沒想到事隔一日案情翻轉，BMW駕駛也提出汽車視角的行車紀錄器，控訴對方惡意逼車，就在輿論翻轉後，又有網友提供第三段行車紀錄器，完整拍下騎士追車的危險過程。

▲台68逼車羅生門，網友將第三段，也就是最後一段影片上傳引起討論。（圖／翻攝記者爆料網）



第一段曝光的畫面可看到，重機當時行駛在內側車道，BMW突然從側面猛切衝撞騎士，騎士撞上中央分隔島後又向前滑行數公尺遠，在地上翻滾數圈後，才趕緊站起來，一拐一拐的走到一旁。

接著，車主不甘示弱，也提供自己第一視角畫面，畫面中只見前方騎士不斷回頭看，當時駕駛與騎士皆為內車道，外車道則是一台與重機齊頭的白色轎車，三台車速幾乎相當，不分軒輊，因此BMW始終無法順利超車。

過程中騎士不斷回頭甚至刻意控制速度維持在BMW前方，接著右方白車加速超前，BMW試圖切車道時剛好騎士又回頭發現，於是BMW再一次被阻擋，最後BMW趁一次重機左側出現空隙時往內側車道加速超越，沒幾秒就在影片中聽到清楚的碰撞聲，撞擊後BMW一度停下，車內還可聽到女聲「沒關係，我叫計程車就好」、「我報警我報警」，之後就是男駕駛與警方通話，告知警方自己被惡意逼車。

▲第一段影片為後方車輛視角，從BMW疑似逼車造成騎士撞上內車護欄後開始。（圖／記者爆料網）



第一段影片出來時，網友幾乎一面倒痛批BMW「蓄意殺人」，第二段影片又大逆轉，大部分網友指責重機騎士「硬要擋車」、「活該」。

不過，過程還沒結束，又有熱心網友上傳第三部影片。畫面從BMW順利超車後開始，當時BMW開在內車車道前方、重機再後方直追，不知為何BMW失控搖擺了一下，就在此刻，剛好重機也加速從車道內側、BMW左側加速追上，接下來就是碰撞事故發生，騎士撞上護欄後再滑行，第三段影片只有短短5秒鐘，車毀人傷，雙雙被警方以公共危險罪嫌函送。

▲▼第二段影片為駕駛視角，紀錄一開始騎士刻意阻擋不讓超車的過程。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼第三段影片同樣為後方第三人行車紀錄器視角，不過卻記錄著重機騎士被超越後，試圖加速追上，甚至不懼危險從汽車與內側護欄中穿越的過程。