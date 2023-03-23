單株抗體擬放寬使用對象！王必勝：3／30開專家會議討論

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心之前購入1萬劑新冠治療藥物預防型單株抗體（Evusheld），但如今疫情趨緩，還剩下大量藥物，目前將研擬放寬使用對象。對此，指揮官王必勝表示，3/30會開專家會議討論。

指揮中心在去年9月購入1萬劑預防型單株抗體（Evusheld），該藥物1劑要價10萬元，但至今只用了2,514劑，僅1/4的量，截至目前為止，大約還有7,333劑還沒使用，而效期是到今年11/30。

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不過該藥物目前仍是管制使用，醫師要先申請，取得指揮官同意後才能領取使用，現在只有開放「器官移植、接受CART-T治療、嚴重先天免疫不全、血液腫瘤、HIV感染」等5類病患可用。為避免藥物存放過期銷毀，專家也紛紛呼籲再放寬使用適應症。

發言人羅一鈞日前回應，專家會議也會針對Evusheld和變異株部分，再進行一次檢視，以目前主流流行的BA.2.75，大部分還算有效，但更新的變異株，如BQ.1和XBB，Evusheld的療效和預防效果，已經有明顯看到打折扣情形，像紐西蘭現在流行的變異株是CH.1，所以Evusheld是沒效的，已經廢止Evusheld的適用，會針對最近新的變異株和相關文獻報告提到專家會議討論。