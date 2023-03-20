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「單株抗體」適用對象擬放寬！羅一鈞：但對「2大變異株」效果不佳

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心之前購入1萬劑新冠治療藥物預防型單株抗體（Evusheld），但如今疫情趨緩，該藥物僅使用1/4，還剩下7,333劑，約3,600多人份，指揮中心也將召開專家會議，討論放寬適用對。不過發言人羅一鈞也坦言，該藥物對變異株BQ.1和XBB的療效和預防效果有明顯打折扣情形。

指揮中心在去年9月購入1萬劑預防型單株抗體（Evusheld），該藥物1劑要價10萬元，但至今只用了2,514劑，僅1/4的量，截至目前為止，大約還有7,333劑還沒使用，而效期是到今年11/30。

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不過該藥物目前仍是管制使用，醫師要先申請，取得指揮官同意後才能領取使用，現在只有開放「器官移植、接受CART-T治療、嚴重先天免疫不全、血液腫瘤、HIV感染」等5類病患可用。為避免藥物存放過期銷毀，專家也紛紛呼籲再放寬使用適應症。

發言人羅一鈞今也回應，外界提到的放寬方向都會提到專家會議討論，不過以目前台灣的給藥條件，事實上已經是比照美國國家衛生研究院的建議，比國際上很多國家還寬鬆。

另外，他也特別提到，專家會議也會針對Evusheld和變異株部分，再進行一次檢視，以目前主流流行的BA.2.75，大部分還算有效，但更新的變異株，如BQ.1和XBB，Evusheld的療效和預防效果，已經有明顯看到打折扣情形，像紐西蘭現在流行的變異株是CH.1，所以Evusheld是沒效的，已經廢止Evusheld的適用，會針對最近新的變異株和相關文獻報告提到專家會議討論。

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