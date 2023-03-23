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桃園市公布15名酒駕累犯姓名照片　第3次被抓有6人

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片(一)。（圖／桃市交通裁決處提供）

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片(一)。（圖／桃市交通裁決處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於酒駕行為釀成不少死傷悲劇，為遏止酒駕惡行，去年酒駕新法上路後截至今年3月16日止已公告379人，桃園市政府交通事件裁決處今（23）日公告第39波酒駕累犯者姓名照片總計15人，其中包含有第3次酒駕累犯6人，第2次以上酒駕累犯9名；15人中有12人涉及酒精含量0.25以上之公共危險罪，3名為0.25以下案件。

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片(二)。（圖／桃市交通裁決處提供）

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片（二）。（圖／桃市交通裁決處提供）

桃園市政府交通事件裁決處指出，公布酒駕名單中，其中5人在中壢區違規酒駕被攔查；2位則是在八德區、大園區，另外，龜山區、龍潭區、蘆竹區、復興區、大溪區、平鎮區也酒駕違規情形。

此外，本次公告名單其中6位為第3次以上酒駕累犯，涉及公共危險罪計12名。自去年3月31日酒駕新法施行後，2019年7月1日起10年內第2次累犯，除有罰鍰、吊銷駕照、道路交通安全講習等處分外，經裁決確定後，依法陸續於酒駕與拒測累犯公告專區揭露違規駕駛人全名、照片及違規事實等資訊。

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片(三)。（圖／桃市交通裁決處提供）

▲桃園市政府交通裁決處今天公布15名酒駕累犯姓名與照片（三）。（圖／桃市交通裁決處提供）

桃園市政府交通事件裁決處處長張丞邦提醒，喝酒不開車、開車不喝酒。酒駕除違規人除將面臨罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰外，駕駛車輛也會受到吊扣車牌2年處分，吊扣牌照期間不得使用該車輛。提醒駕駛人飲酒後切勿開車，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，保護自己也保護他人生命財產安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

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