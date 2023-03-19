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新北三貼自撞1死2傷！超多葬儀社衝現場「搶生意」　遺體前開打

▲▼▲新北市發生機車3貼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市中和區發生三貼死亡車禍，葬儀社為生意大打出手。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市中和區18日發生三貼死亡車禍，66歲謝姓男子騎車下山時，遇上了徒步下山的2名吳姓男子，於是三貼載2人下山，沒想到過程中失控自撞，導致發生嚴重車禍。事後有葬儀社業者聽聞訊息到場，更是為了「搶遺體」爆發衝突，開始動手動腳，等到警方到場才結束這場鬧劇。

根據調查，謝姓男子18日下午從新華街下坡路下山，過程中遇上了66歲、59歲吳姓男子，在對方的要求下，答應了三貼下山的請求。

▲▼ 中和死亡車禍 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲恐怖三貼車禍造成1死2傷，葬儀社到場為生意大打出手。（圖／記者陳雕文翻攝）

沒想到，3人經過萬應公慈善寶祠附近時，疑似因為重量過重，加上路段陡峭，導致機車失控，向一旁的鐵皮圍籬撞去。66歲的吳姓男子出車禍以後，自行爬回萬應廟旁，59歲的吳姓男子則是當場失去生命跡象，且因為頭部破裂，還有腦漿溢出。

葬儀社業者聽聞死亡車禍的消息，紛紛趕往現場，其中甚至還有2家業者為了「搶遺體」，在一旁大打出手，甚至還找人來助陣，直到警方到場，衝突才平息。

清明掃墓期間發生死亡意外，讓家屬相當不捨，目前2名傷者被送往醫院救治，至於詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

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