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知名飯店咖啡店也是「不義遺址」？文化部：不會粗暴設地標紀念

▲▼文化部建立不義遺址資料庫。（圖／翻攝不義遺址資料庫）

▲文化部目前已審定42處不義遺址，預計提出專法來處置並期望通過。（圖／翻攝不義遺址資料庫）

記者林育綾／綜合報導

為推動轉型正義，文化部盤點「不義遺址」並持續審定，今（23）日有立委提出，不義遺址的認定必須跟周邊民眾溝通，同時也問如何處理？像是台北知名喜來登飯店也是不義遺址，難道會設立地標來紀念？文化部政務次長王時思回應，不會這麼粗暴處理，會有更好的方式融入當地環境。

立法院今召開教育及文化委員會，針對中正紀念堂轉型正義相關議題質詢。其中立委鄭正鈐提問，在審定「不義遺址」的過程中，有無跟周邊的民眾溝通？因為有些被貼上遺址標籤後，對周圍民眾可能產生影響，也有民眾會有意見。

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文化部政務次長王時思表示，目前不義遺址仍是根據促轉會留下的名單審定，已審定42處，尚有65處，基本上都是公有遺址，以過去歷史事件來定義，現在還沒有私有不義遺址列入，要等到專法通過後、下一步司法作業完成才能處理。

而針對不義遺址認定後引發的民眾觀感，王時思認為，其實是呈現方式問題，目前多以共識型方式回顧，因為那是歷史的一部分，其實沒有這麼負面。

鄭正鈐也提出，像是空總(C-LAB)也包含不義遺址，或是如果公有不義遺址現在已經開發，後續會如何處理？又舉出，像是立法院隔壁的喜來登大飯店，也是不義遺址的範圍，難道未來會在前面設地標紀念？

王時思回應，空總原來的歷史遺址，會照現有規範處理，但重要的是如何利用，如果因爲文資身份，而導致利用受限，當然相當可惜，尤其空總位處北市重要位置。原則上文化部認為不義遺址需要被紀錄，無論遺構還在不在，因為那是民主歷史曾發生的重要之事，但如何處理、融入當地環境、被民眾接受，也都要考慮進去，因此都會是個案處理，也就是不會只有一套標準。

至於像喜來登的案例，也不可能直接設立地標來標示，王時思強調「不會這麼粗暴」，因為以現在的建築方式和規劃來說，都有更好的方式可以去呈現，會以現在民眾所能接受的方式處理。

除了喜來登飯店，像是立法院旁的老字號「蜜蜂咖啡」也屬於不義遺址範圍，據悉咖啡店牆上掛了一段文字寫道，「推開門在咖啡館裡，點一杯記憶的香氣，記錄一段陳舊過去，溫度撫慰了不安，香氣豐富了回憶，慶幸我還有一杯咖啡的幸福」。民進黨團總召柯建銘曾讚這段文字「是內行人寫的，道盡對歷史見證與寬容，同時也是獻給在民主化運動中仆倒的人們」。

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