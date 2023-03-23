「5生肖」今年有望升職！事業運極佳　可受到老闆器重

▲5生肖在今年可受到老闆器重，而獲得升職加薪機會。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

在職場上大家都希望自己的能力及努力能被上司看見，並得到認同進而獲得升遷機會！《科技紫微網》運勢專欄就分析指出，有5生肖2023年在事業上能有所成就，不只受到長官器重，還能獲得升職加薪的機會，分別是生肖兔、牛、狗、猴和雞。

生肖兔：事業表現亮眼、獲升遷機運

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屬兔的人在2023年事業上容易獲得機會，且會因為優秀表現而受老闆器重，機會接踵而來，只要勇於承擔責任，將可獲得晉升，特別在下半年，升遷機運會特別明顯，可得到同事支持與上司的舉薦成為領導人物。

生肖牛：機運旺盛、升職機率高

屬牛的人在2023年事業運將超級旺，成功之路可說是平順。只要願意設下遠大目標，並承擔重責大任，後期多能展現實力，受到認可，有機會成為眾人矚目的對象，升職機率頗高。

生肖狗：開拓新局、升職有望

屬狗的人在2023年事業會非常一帆風順，過去的奔波勞碌、辛苦付出，在下半年都將化為甜美的果實。同事、朋友會是升遷路上的貴人，好好經營人際關係，有機會獲得升遷機會。

生肖猴：脫穎而出、升職加薪機會

屬猴的人在2023年努力能得到回報，有著跳脫的思維、活絡的人脈，都會是事業上的優勢，也能輕易在競爭中脫穎而出，並獲得升職加薪，但需注意，越在高位越應謹慎小心，以負責的態度來面對大任。

生肖雞：付出得回報、升職機會降臨

屬雞的人在2023年事業將迎來收穫成正比的時期，只要能扛住壓力，不畏辛勞，後期將有步步高升的機會，多提升專業度，並注重工作效率，升職加薪將降臨在自己身上。

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