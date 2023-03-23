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春雨將報到！專家列5大「除濕機使用法」　人機同室也無妨

▲除濕機去霉氣有眉角 做對這件事不怕「變人乾」。（圖／486團購提供）

▲除濕機應距離壁面至少50公分的距離。（圖／486團購提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

週五(23日)起春雨鋒面接近，北台灣率先轉雨，就怕雨後濕氣重，不少人家中除濕機都已就定位，不過該如何使用才能達到發佳除濕效能、同時兼顧安全？家電達人486先生特別列出5大注意事項：

1. 擺放位置

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啟動除濕機時建議將門窗關閉，避免室外濕氣持續流向屋內，且擺放在空間的中央平坦位置除濕效果最好。若要往角落放置需特別注意應與壁面或窗簾保持至少50公分的距離。

▲除濕機去霉氣有眉角 做對這件事不怕「變人乾」。（圖／486團購提供）

▲濕度維持在50%至60%為人體最舒適的範圍。

2. 濕度設定

除濕機沒開覺得快發霉，但人機同室又怕「被除乾」？其實重點是將濕度設定在人體舒適的範圍，多數除濕機有自動調節功能，一般來說濕度維持在50%至60%為人體最舒適的範圍，太過乾燥反而容易產生皮膚乾癢問題。

3. 電線與插座

使用延長線或凹折、擠壓、拉扯電線都是常見的NG行為，且除濕機屬高功率家電，應盡量使用單一插座

▲除濕機去霉氣有眉角 做對這件事不怕「變人乾」。（圖／486團購提供）

▲可用吸塵器清潔濾網，避免灰塵附著過厚影響進氣。

4. 定期清潔

除濕機運轉進氣時，會吸入空氣中的灰塵棉絮，灰塵附著過厚容易影響進風量，不僅除濕能力降低，也增加危險。平時應定期檢查濾網，可用吸塵器清潔，或水洗後等待乾燥再裝回，才能維持最佳效益。

5. 進、出風口周圍保持通風

不少民眾使用除濕機來乾燥衣物，需避免晾掛在機器正上方，以免衣物掉落遮蔽到除溼機的進、出風口，造成機體散熱不良引發危險。

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關鍵字：

486先生家電除濕機清潔

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