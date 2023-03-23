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遇到真的衰！職場常見8種神經病同事＋對應法　情勒系、牢騷王最可怕

文／Workworks職場人

職場上能遇到善良誠實、懂得關愛別人又不會越界的好同事，那真的再好不過的事！職場人們身邊的同事好相處嗎？如果遇到「神經病同事」就是不斷耗費我們心神的麻煩，本篇編輯分享《對付職場神經病的社畜指南》，作者將公司常見的神經病同事類型分為8種，一起來探討看看公司裡的同事們屬於哪種類型吧！

神經病同事

1.游手好閒的夢想家

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公司裡常見的神經病同事第一種為「遊手好閒的夢想家」，這類型的同事外表上看起來不像壞人，內心卻容易隨意曲解別人的話，加上他自己的主張並不堅定、對於工作沒什麼責任感，往往做出的決策經常會讓人措手不及，表現出來的行爲就像是個沒長大的小孩！

如果職場人們身邊有「遊手好閒的夢想家」同事，和他溝通時盡可能簡單明瞭、縮短確認他工作進度的時間間隔，但是萬一對方個性狡猾、人品有問題的話，一定要立刻遠離他，避免遭殃。

2.囂張跋扈的小老頭

職場人們身邊有這種人嗎？當上級主管注意的時候，會表現出絕佳的團隊精神，等到主管不在下一秒卻馬上抽身把工作推給別人的惱人同事？神經病同是第二種類為「囂張跋扈的小老頭」，最大特質是能言善道、懂得包裝自己，但仔細觀察後就會發現他們大多都在炫耀自己的能力，往往經常容易給下承諾，但一但拿到工作機會後，就會開始把責任分散到身旁的人頭上。

倘若身邊遇到「囂張跋扈的小老頭」同事時，不要在邏輯上指出他的問題點，他們本身個性都相當自以為是、不會考慮別人立場，即便用邏輯的角度出發說服他們，他們態度也不會因此改善。

3.嫉妒的化身

一開始遇到這些名為「嫉妒的化身」同事時，我們都會誤以為「這個人真好」，不但清楚工作上大大小小的資訊，對公司同事更是親切照顧，但嫉妒的化身往往獲得稱讚時，容易產生明顯的排斥感、甚至露出嫉妒的馬腳，開始作出反擊的動作，像是冷嘲熱諷的關心、私下說壞話等。

遇到「嫉妒的化身」同事時，他們容易傷害職場人們的自尊心，切記不要因此貶低自己，不要去聽他們不負責任隨意丟出來的言論，只需要聆聽那些值得回覆的建設性評價就好。

4.受害者演員

「受害者演員」同事無論是在日常生活中還是工作上，都不想承擔責任，每當有事情上門，就會沒完沒了地找各種藉口「這太難了、我學不會、這個我沒嘗試過」，甚至容易利用別人的同情、挑撥離間的手法，趁機避開工作落在自己身上，往往那些個性善良、富有同情心的同事，或是對於工作組織不熟悉的人，更容易成為他們發牢騷的獵物。

倘若身邊遇到「受害者演員」的同事，職場人們不需要直接點出他們的問題，只要他們發牢騷時，建議用溫柔的方式打斷他：「我真的好想繼續聽，但我工作太多了，下次再聽你說吧」，並且最好在事前跟部門的負責人提出這些狀況，讓上層主管處理。

5.令人傻眼的工作狂

職場人們身邊一定有只會、只想、只要工作的「令人傻眼工作狂」同事，遇到這類型的同事工作壓力很大，對他們來說工作是第一優先的價值，甚至會帶有競爭和鬥爭感，偏偏公司業務是不可能切割開來，如果「令人傻眼的工作狂」同事思考的不夠深入，只會不斷地質疑所有其他員工的工作品質。

如果職場人們身邊有「令人傻眼的工作狂」同事，我們無法跟上他們的步調，倒不如調整工作的優先順序，最重要的是即便被他們攻擊工作表現，也不要讓影響自身情緒。

6.愛說閒話的大嘴巴

「欸欸～你知道那件事嗎？」職場環境裡最容易造成紛爭的話題人物就是「愛說閒話的大嘴巴」，相信職場人們都曾經有過被身旁同事講他人閒話的經驗，其實愛說閒話類型的同事，他們內心非常渴望得到團體的關愛、認可、關心，既然無法從工作表現中獲得好評肯定，就從私下生活下手！

職場上如果不幸遇到成為「愛說閒話的大嘴巴」目標人物時，作者在書中建議可以直接公開承認，與其被他們在私下講閒話，不如大方承認自己的負面行為！

7.善良的情緒化同事

職場人們害怕遇到情緒起伏激烈的同事嗎？神經病同事第七種「善良的情緒化同事」最大特質是容易因為芝麻綠豆小事改變情緒，且往往分不清楚公事與私事的界線，他們不像愛刷存在感的人般愛出風頭，卻會用一種變相的方式，讓人難以預測、難以接受他們情緒的變化。

倘若遇到「善良的情緒化同事」時，職場人們切記要確立明確的工作原則，用正面積極且一致的態度面對它，與其改變情緒化的人，不如不要跟他做出情緒化的反應！

8.慢性牢騷大王

職場環境中不見得會遇到直接攻擊我們惡人，最怕遇到是腦子裡滿腹牢騷的同事，「發牢騷」是件正常的情緒表達形式，但如果不懂得適時踩剎車、超過正常範圍的話，就很可能成為「慢性牢騷大王」同事類型。

無論職場人們遇到「工具型牢騷、發洩型牢騷、慢性的習慣型牢騷」，凡是跟消極的人在一起就很難維持活力和熱忱，慢性牢騷更會影響整個部門，甚至導致全公司的工作活力下降，作者在書中建議與其用「你想法正面一點啦」的說法，不如改用「所以你覺得怎麼做比較好呢」？利用詢問他的想法，即便他持續抱怨最後也會開始思考解決方案。

以上「8種常見職場神經病同事類型」分享，職場人們身旁同事分別是哪種類型呢～歡迎跟編輯分享唷。

【延伸閱讀】

職場新人必知！工作「商用英文縮寫」懶人包！C.C.、KPI、COB是什麼意思

社畜生存必看！解析「8種常見職場神經病主管」，暴躁型、搖擺不定型你最討厭哪種？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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