新北「北海夜金閃閃」創佳績　獲美國繆思設計2銀獎肯定

▲北海夜金閃閃「光，和_作用」及「北海潮與火」獲2022美國繆斯設計2項銀獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府綠美化環境景觀處傳捷報，以北海夜金閃閃「光，和_作用」及「北海潮與火」拿下2022美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）2項銀獎獎座，再創佳績。由新北市景觀處長林俊德、朱銘美術館副館長鄭力偉及藝術家李蕢至於今（22日）市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定同仁們的努力，推出具有年度代表性的活動，並獲得國際獎項榮耀，讓新北的景觀及設計美學展現於國際舞台上，讓世界看見新北。

美國繆思設計大獎MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，分建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計十大組別，以發掘全球設計繆思為宗旨，推動全球跨領域設計思維，成就未來設計新浪潮。2022年的繆思設計大獎，由來自全球38個國家的110位專家組成，以盲審形式從6000多件參賽作品中選出獲獎者。

▲北海夜金閃閃「光，和_作用」中角灣國際衝浪中心的藝術作品，夜空加上燈光投射，吸引人駐足拍照。

新北市景觀處2020年辦理北海夜金閃閃-光，和_作用，在朱銘美術館、中角灣、磺港漁港巷弄及櫻花公園等4個不同場域，以燈光、投影、藝術裝置結合在地景觀，展出多件藝術作品，展現金山山、海、街景的夜間景觀，獲得該獎項概念設計組展覽活動(Conceptual Design - Exhibition & Events)銀獎。

2022年北海潮與火藝術裝置《月與火》作品，將捕魚、火和潮汐的概念結合，用符號來表達印象，竹編在夜晚似火、在白天似魚群飛舞，代表潮汐的月亮座椅，則是觀眾休息和欣賞海景的地方，讓觀眾可以透過裝置感受自然的魅力、水與人的關係，獲得景觀設計組雕塑設計（Landscape Design - Sculpture Design）銀獎榮耀。

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」作品月與火。

景觀處長林俊德表示，景觀處於2020年首度辦理北海夜金閃閃-光，和¬_作用，次(2021)年起以北海潮與火繼續辦理，將光影、藝術裝置結合特色地景，並與地方農友、漁友、藝術家及商家等合作，將之形塑為北海岸具年度代表性的特色活動，累計參與人次逾53萬人，開創北海夜經濟建立共好生活。

林俊德說，繼2022年獲得第九屆台灣活動卓越獎《公共服務活動-銀質獎》後又再傳捷報，一舉獲得2項國際大獎殊榮，感謝合作夥伴朱銘美術館及地方的支持，2023年景觀處會再接再厲，期能再創佳績，帶給大家全新體驗。

【得獎連結】

https://design.museaward.com/winner-info.php?id=12235

https://design.museaward.com/winner-info.php?id=12075

▲北海夜金閃閃「光，和_作用」櫻花公園的光雕投影與藝術作品。

▲北海夜金閃閃「光，和_作用」朱銘美術館沉浸式體驗：夜宴。