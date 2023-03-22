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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸疫情捲土重來？　張文宏：新冠未來轉為地方性流行

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲大陸專家張文宏指出，新冠病毒將轉為地方性流行。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情是否進入下一波大規模感染？根據大陸疾控中心最新發布的全國新型冠狀病毒感染疫情情況，自本月3日以來，每天核酸檢驗陽性數保持4000人以上，登上微博熱搜，不少大友擔心疫情捲土重來。對此，大陸感染科專家張文宏信心喊話，大陸方面在為後面的疫情正在做持續性的準備，相信下一波疫情不會對我們國家的經濟活動造成大的影響。

陸媒《健康時報》報導指出，近期，來自上海、北京、山東、安徽等多地的網友在社交平台發文稱，於近日感染新冠，「以為自己終於挺進決賽」，結果在3月份還是中招了。」

對此，國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員、北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉玨說，「新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態。」

針對下一波疫情是否來臨？大陸復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨21日參加線上參加《上海長三角商業創新研究院理事會擴大會議暨2023長三角新經濟年會》，發表自己看法。

張文宏說，「對於下一波（疫情），目前所做的工作是檢測、救治工作，相較於上一波大流行會相對簡單。更加重要的是，我們要為未來大流行的科技平台做準備，包括關於疫苗、治療、檢測、公共措施等幾個協同的平台，這一科技平台要處於常態化的準備狀態。」

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

日前，世界衛生組織（WHO）在例行疫情發布會上表示，今年有望不再將新冠疫情列為國際關注的突發公共衛生事件。張文宏認為，新冠未來將向地方性流行轉化。「地方性流行」是指，一種病毒經過大流行後，進入較低水平的流行，不再對人類社會產生重大危害。

他進一步說，例如，近期流行的甲流，張文宏團隊檢測到其分型是H3N2和H1N1，這兩個菌株都是大流行以後不斷發生變異的常態化流行株，並不會引起恐怖的大流行。麻疹、水痘等疾病，也都是在大流行之後遺留在人類社會的常態化感染疾病。

關於第二輪疫情到來的時間？張文宏表示，去年12月底達到該輪疫情的感染高峰，被感染人群獲得的抗體大概會在5到6個月之後逐漸衰退。但不同人抗體水平衰退時長會有差異，不同地域也會有不同，而且也與下一波疫情出現的病毒變異情況有關，所以第二輪疫情的來臨不會像第一輪那麽整齊劃一。

張文宏表示，經過三年抗疫，大陸方面已經建立了應對疫情的機制，這其中包括基層衛生醫療機構能力的強化，國產新冠藥品的上市、增產等，「整體上，中國在為後面的疫情正在做持續性的準備。我相信，下一波疫情不會對我們國家的經濟活動造成大的影響。」

另外，綜合陸媒最新消息，大陸石藥集團稱產的新冠mRNA疫苗獲納入緊急授權使用，石藥集團有限公司（石藥集團，1093.HK）發布公告稱，經國家衛生健康委員會提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意，該公司的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006）在中國納入緊急使用，用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病（COVID-19）。

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