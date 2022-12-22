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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：上海一周內達到感染高峰　老人重症率「目前還算低」

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續升溫，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，老年人感染的高峰還沒到，根據他在多區養老院的觀察，已經有不少老人感染了新冠，但好在，已感染新冠的老人中，整體出現肺炎、新冠重症的比例很低。

張文宏22日下午在一場直播活動上提到，老年人的營養對於新冠防治來說很重要，他前往的其中一家養老院中，養老院院長在以往每天營養餐基礎上，另外免費給老人每天2到3個雞蛋補充營養，「蛋白的攝入、營養的加強，對老年人來說很重要，這樣一旦他們感染了新冠，也能有很強的身體抵抗力。」

▲上海同濟醫院。（圖／CFP）

張文宏說，老人一旦在養老院發生重症的情況，也有相應的醫療機構可以聯繫到並進行轉運，或者可以採取就地治療的辦法。

張文宏指出，目前，老人總體的新冠重症率很低，醫療機構也正在做充分的準備，「新冠疫情還是在逐漸攀升，預期一周內達到感染的峰值，感染峰值的到來，也會使得重症率增多，對我們整個醫療資源帶來一定的影響。」

張文宏強調，現在如果高峰到了之後，還得延續1到2個月時間，在這之後，老年人的活動會逐漸增多，「最終我們要有思想準備，一旦感染也在所難免，但等我們醫療體系包括救治能力，都積累了很豐富的經驗，我們就能很好地應對。」

張文宏還說，希望老年人不要在同一段時間感染新冠，如果這樣，醫療資源就會非常緊張，「只要過了這段時間的感染高峰，我們的整個感染率就會出現大幅度的下降，那麼這期間我們的醫療資源就會顯得特別有彈性，就可以給老年人最優的治療方案。」

▲上海,疫情。（圖／CFP）

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