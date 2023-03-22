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藍寶堅尼雞頻失蹤....飼主超痛心　「放鐵籠等4天」小偷終現身

記者高堂堯／南投報導

綽號「藍寶堅尼雞」的西馬尼烏雞，因特殊外型和高昂身價，近年來在台灣畜牧界頗有名氣，但日前有中寮鄉雞農發現有多隻藍寶堅尼雞無故失蹤，懷疑遭貓狗或野生動物捕食，心痛不已；時常協助尋找野生動物的捕蛇達人黃小四團隊受託前往，果然逮到2隻「竊賊」，原來是保育類食蟹獴，隨後進行野放，希望人和動物能和平共處。

▲食蟹獴攻擊捕食身價不斐的「藍寶堅尼雞」，被黃小四團隊逮獲。（圖／黃小四提供，下同）

▲農民所飼養的「藍寶堅尼雞」身價不斐，南投頻傳失竊。（圖／黃小四提供，下同）

來自印尼的西馬尼烏雞全身羽毛烏黑、閃爍藍綠色金屬光澤，外型獨特而艷麗，很多人不是買來養或食用，而是買來當寵物雞觀賞，而且售價不斐，據傳1隻價格從1萬至7萬都有，因而有「雞中藍寶堅尼」雅號，且雞農盛讚其肉質鮮美彈牙、比台灣的烏骨雞更好吃，但國內目前飼養隻數並不多，市面上還看不太到肉品。

▲食蟹獴攻擊捕食身價不斐的「藍寶堅尼雞」，被黃小四團隊逮獲。（圖／黃小四提供）

▲食蟹獴攻擊捕食身價不斐的「藍寶堅尼雞」，被黃小四團隊逮獲。（圖／黃小四提供）

受害的中寮鄉雞農表示，自己最初圈養了30隻，後來隔沒多久就會少一隻，累計失蹤達7至8隻，還有2、3隻受傷，讓他十分心痛，而前來協助的黃小四團隊發現，雞隻雙腳明顯癱軟無力、沒精打采，疑似遭受不明野生動物攻擊，再根據農家雞舍周邊環境觀察，研判是從鐵絲網牆下闖入，體型應該不大，於是放置2只鐵籠陷阱，等待4天後終於有所斬獲，原來是2隻食蟹獴。

▲食蟹獴攻擊捕食身價不斐的「藍寶堅尼雞」，被黃小四團隊逮獲。（圖／黃小四提供）

根據「臺灣國家公園」官網資料，食蟹獴屬珍貴稀有野生動物，體長約36至47公分，尾長約16至28公分，因喜食螃蟹而得名，因外形像披著一件簑衣，故俗稱棕簑貓，主要偏肉食之雜食性，除螃蟹外亦會捕食魚類、鳥類、鼠類、蛙類等。

▲食蟹獴攻擊捕食身價不斐的「藍寶堅尼雞」，被黃小四團隊逮獲。（圖／黃小四提供）

2隻食蟹獴受困籠中時不斷試圖掙脫、甚至發狠咬壞鐵籠零件，因依法不能隨便捕捉、飼養，於是黃小四團隊開車將牠們載往距離事發雞舍有一大段路程的林地野放，野放時還叮嚀：「快走快走，不要再來偷吃別人的雞了！」而食蟹獴也似乎具有靈性，跑遠後還停下腳步回望他們，最後才消失在林木間。

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