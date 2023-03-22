用電大戶4月調漲17%！雙鐵多燒逾6億元　立委要求交長爭取電費優惠

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

經濟部電價費率審議會拍板4月起高壓用電調漲17％，台鐵一年將增加2.5億到3.5億元支出，高鐵一年也將多3億元用電成本，立委要求交通部應向經濟部協調，考量民生給予交通運具電價優惠，交通部長王國材表示，將先了解雙鐵營運狀況，並向經濟部長王美花反映委員意見。

經濟部拍板，4月起調整電價，平均漲幅11%，考量民生物價等衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下及學校等用電不調漲，使用高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲電價17%，讓雙鐵用電成本面臨不小壓力。

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立委洪孟楷今(22日)在立法院交通委員會質詢時表示，電價調漲，但目前國際油料價格有下滑趨向，電費成本增加讓台鐵、高鐵等都受傷，若調漲票價，民眾又會反彈，交通部應該帶高鐵、台鐵捷運公司跟經濟部談，考量民生，給予交通運具優惠。

台鐵局長杜微坦言，這次電費調漲17%，綜合評估一年會增加2.5億元到3.5億元電費。

高鐵董事長江耀宗則表示，電費調漲後，高鐵1年會增加3億元成本，現在還沒有規劃調漲票價。

交通部長王國材表示，將先了解狀況台鐵、高鐵營運狀況，目前台鐵虧錢，明年公司化後，政府針對退休和小站補助會補貼50多億元，因此將會了解一下影響狀況，公司化後希望透過調整讓收入增加，增加3億元成本是否可以吸收也會了解，他也會跟經濟部長王美花反映立委意見。