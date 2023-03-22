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社會 社會焦點 保障人權

獨／國軍又有人要掉腦袋！警追黑幫軍火庫　驚見突擊步槍外流

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲警方日前在執行搜索時，竟在犯嫌家中發現國軍武器，其中還包括65k2步槍。（示意圖／記者李毓康攝）

突發中心／綜合報導

軍紀又出包！近日國軍接連發生槍械遺失甚至被掉包成模型槍事件，但沒想到，桃園警方日前接獲線報，搜集相關證據事證後，竟在一名鎖定對象的家中，搜出外流的國軍武器、子彈，甚至還有軍方製造的T65K2突擊步槍，全案警方正在積極調查，相關外流單位與軍紀部分也由軍方查辦釐清。

日前海軍教準部證實龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把「點45手槍」，其機件與作動有問題，經專業鑑定後，判為「模型槍」；接著海軍陸戰隊99旅實施械彈檢查時，又發現短少T91步槍槍機兩件。

為此，國防部長邱國正相當震怒，並在15日答詢時直言，這是滿痛的事情，且痛罵怎麼會有這樣膽大、無知又莫名其妙的幹部，他承諾會辦很多人，「我會讓他掉腦袋！沒有話講，我會往上追」

沒想到，近日卻又再度傳出軍紀出狀況，桃園警方日前執行案件，發現嫌犯家中竟有國軍武器和眾多子彈，更有一把軍方65k2步槍，顯見軍紀嚴重出問題。

桃園警方則表示，目前是有查獲類似生存遊戲的改造長槍，其來源並非來自軍方流出，應該是向模型店購入改造，至於有無軍方流出槍械，還待釐清。

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