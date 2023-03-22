閏二月來了！12星座未來1個月「要注意何事？」　這類人小心被騙

▲12星座在未來的一個月，需要注意一些事項。（示意圖／視覺中國CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

今（22）天是2023年農曆閏二月的第一天，不少民俗專家都提醒，在閏二月有些事需小心避免，且行事要謹慎保守。「塔羅牌老師艾菲爾」也在臉書分析指出，12星座在未來的一個月，需要注意下列事項，以順利度過閏二月（請同時參考太陽與上升星座）。

牡羊座：破財消災

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注意理財，勿冒險投資，也要防範被騙和財務損失。

金牛座：健康偏弱

要保持良好的生活方式，多運動和休息，避免過度勞累、精神壓力。

雙子座：沉澱心情

要調整心態，不要過於焦慮緊張，可以藉由冥想、瑜伽等方式抒解壓力。

雙子座：沉澱心情

在工作和事業上有突破和收穫，要好好把握機會，努力提升自己。

獅子座：有驚無險

遇到一些麻煩和挑戰，但最終都能化險為夷，需保持樂觀態度和堅定信念。

處女座：旅遊轉運

可以考慮出門旅遊，放鬆心情，或許能在旅途中收穫新的機會。

天秤座：小心被騙

需要警惕詐騙和欺詐，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎。

天蠍座：蛻變轉型

敢於面對自己的內心和困境，有可能需要做出一些重大改變。

射手座：醞釀搬家

可能會有搬家或改變居住環境的打算，需要考慮周全和精心計畫。

摩羯座：貸款問題

在金融和財務方面可能遇到問題，需謹慎處理和管理。

水瓶座：傷筋動骨

需要注意身體健康，避免運動和生活中的意外導致受傷。

雙魚座：多重考驗

可能會遇到一些挑戰和困境，保持信心和勇氣，勇敢面對。

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