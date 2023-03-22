快訊／綠里長嗆何志偉「紅頂商人」挨告　今陳情賴清德

▲里長周志賢向賴清德陳情。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選開打，過去是謝系的資深市議員王世堅在英系、正國會市議員力挺下，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任。曾代表英系參選中評委的台北市大同區建功里長周志賢22日下午前往中央黨部陳情，痛陳1月公開質疑何志偉家族「紅頂商人」卻挨告，是浪費司法資源；何志偉則低調回應不清楚。

周志賢今天下午在中執會前，前往中央黨部向民進黨主席賴清德陳情，他提出陳情書表示，他1月12日前往劍潭參加賴清德主辦的「重整旗鼓、重新出發，向黨員報告」座談會，秉持對民進黨的熱愛與忠誠，以及對中國與日俱增威脅的憂心，於會議中直言何志偉家族在中國特權開銀行是「紅頂商人」，並引述幾則報導內容，結果遭何志偉找律師提告刑事、民事毀謗，甚至求償高到300萬元，「這種荒謬行徑，浪費司法的訴訟，惟請主席大力匡正！」

對此，何志偉受訪說，感謝昨天有過半里長陪同自己登記參選立委初選，大家有支持，就一定有不同聲音，畢竟是民主自由的國家，所以各式各樣的聲音他都尊重；至於是否有家族成員控告周志賢？何說，他不清楚，民進黨做出改變、改革就要有被討厭的勇氣，民意代表要看到問題、解決問題。

至於周志賢指控何志偉家族為「紅頂商人」一事，何志偉回應，台灣有很多金融機構都在全世界保護台商，也服務台商，全部的人都在這樣做，不需要特別去回應；媒體追問這是否因為初選所引起？何說，民主就是有不同意見。