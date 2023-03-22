　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

▲▼ 十大違規食藥廣告 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲食藥署公布111年違規廣告監測結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布111年違規廣告監測結果，以網路件數最多，佔比高達51.3%，其中以「蝦皮購物」違規次數達3598次最多，其次為露天拍賣、PChome商店街；至於社群網站Facebook、Instagram也上榜，分居第四、五名。食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，鑑於近年網路購物與直播販售型態興起，食藥署將與Facebook談合作案，在發現違規廣告後啟動立即下架機制，相關細節等談妥後會對外公布。

食品廣告依食品安全衛生管理法第28條規定，倘涉及不實、誇張或易生誤解，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰；化粧品廣告則依化粧品衛生安全管理法第10條規定，倘涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許朝凱表示，111年全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計6689件，累計裁罰金額達新台幣2億5860元，違規件數以網路佔比51.3%最高，食藥署也依情節輕重進行裁罰，累積裁罰金額達1億2200萬元。

根據食藥署統計，十大食藥廣告違規入口網站依序為蝦皮購物、露天拍賣、PChome 商店街、Facebook、Instagram、momo購物網、Yahoo!奇摩拍賣、PChome24h 購物、松果購物網與樂天市場。違規入口網站以蝦皮購物違規3598次高居榜首，領先第二名的露天拍賣763次近5倍。

許朝凱另補充，網路違規行為多發生於個人，因為持續時間短、影響範圍小，衛生局查獲後會視情節處理。食藥署也觀測到網路平台直播帶貨等現象興起，近期會與Facebook洽談監控模式，由臉書幫忙把關廣告內容，若發現違規字句立即下架，相關細節有望之後公布。

▼111 年度十大食藥廣告違規入口網站。（圖／食藥署提供）

▲▼111 年度十大食藥廣告違規入口網站。（圖／食藥署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被大谷噁心滑球玩弄吞K　楚奧特：感覺相當難受
被6師長當罪犯！高中生遭逼死　同學曝內幕
國民黨通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列
台版《黑暗榮耀》！　台中男高生遭逼死
快訊／魔獸親口承諾！　下季想再回雲豹打球
快訊／國1北上3車撞一團　入口匝道封閉
快訊／確定了！　國民黨2024總統採「徵召」
糗！吉田正尚跨欄失敗　網笑：洪總教你
快訊／吳兆絃怒了！　否認包養嗆告
不是大谷翔平！　球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他就涼了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

Netflix「共享帳號賣90元」　超多人下單！內行曝內幕：賺很大

【廣編】華盛頓高中國內外升學紅不讓！繁星7成上榜　國內外頂大全壘打

26年來首例！德教育部長訪台拜會潘文忠　強化半導體交流

猴痘疫苗瘋搶！預約分布「7成在雙北」　第2階段4月15日擴點全台

快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

故宮外流圖檔「未來都會開放」！商用也不違法　1動作才算侵權

食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

快訊／確定了！三井官方宣布　LaLaport全館5／16正式開幕迎賓

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

Netflix「共享帳號賣90元」　超多人下單！內行曝內幕：賺很大

【廣編】華盛頓高中國內外升學紅不讓！繁星7成上榜　國內外頂大全壘打

26年來首例！德教育部長訪台拜會潘文忠　強化半導體交流

猴痘疫苗瘋搶！預約分布「7成在雙北」　第2階段4月15日擴點全台

快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

故宮外流圖檔「未來都會開放」！商用也不違法　1動作才算侵權

食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

快訊／確定了！三井官方宣布　LaLaport全館5／16正式開幕迎賓

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

納入台中古早味蛋餅名單！鄉民激推「皮蛋九層塔」一吃上癮超涮嘴

北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

1.05億跑車遭爆「沒領牌照」！　車主認了：不偷跑對不起自己

法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

全國學生表演藝術競賽　台東學生音樂比賽勇奪19項團體優等

網購全新奶嘴竟「沾滿口水」　媽媽崩潰：太噁心

女星看BLACKPINK揭「特權拿公關票」真相！　萬人朝聖淚讚：是真粉絲

台中人終於等到美登利！LaLaport北館首波美食品牌曝光　4家台灣首發

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

萌汪見大狗「躺下自保」　還沒碰到就翻身投降！

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

即／三井官方宣布　LaLaport全館5/16正式開幕

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

春雷要響了　「全台有雨」大變天

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

大谷翔平封神！全場卻狂點名1人「神劇本大師」

更多熱門

相關新聞

詐騙集團造假以蝦皮購物名義行騙

詐騙集團造假以蝦皮購物名義行騙

針對近日詐騙集團鎖定蝦皮購物，製造假網站、假網址，透過站外平台及社群網站粉絲團詐騙買賣家。蝦皮購物今(16)日發出三點嚴正聲明。

假官方網站成新型態詐騙手法　蝦皮購物也受害

假官方網站成新型態詐騙手法　蝦皮購物也受害

快訊／APP強制登出！蝦皮急道歉

快訊／APP強制登出！蝦皮急道歉

快訊／蝦皮APP出包「帳號被強制登出」

快訊／蝦皮APP出包「帳號被強制登出」

蝦皮店到店運費再變貴　從39元調漲為45元

蝦皮店到店運費再變貴　從39元調漲為45元

關鍵字：

違規廣告蝦皮購物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

有易怒體質星座Top 3

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面