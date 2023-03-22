食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

▲食藥署公布111年違規廣告監測結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布111年違規廣告監測結果，以網路件數最多，佔比高達51.3%，其中以「蝦皮購物」違規次數達3598次最多，其次為露天拍賣、PChome商店街；至於社群網站Facebook、Instagram也上榜，分居第四、五名。食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，鑑於近年網路購物與直播販售型態興起，食藥署將與Facebook談合作案，在發現違規廣告後啟動立即下架機制，相關細節等談妥後會對外公布。

食品廣告依食品安全衛生管理法第28條規定，倘涉及不實、誇張或易生誤解，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰；化粧品廣告則依化粧品衛生安全管理法第10條規定，倘涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

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許朝凱表示，111年全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計6689件，累計裁罰金額達新台幣2億5860元，違規件數以網路佔比51.3%最高，食藥署也依情節輕重進行裁罰，累積裁罰金額達1億2200萬元。

根據食藥署統計，十大食藥廣告違規入口網站依序為蝦皮購物、露天拍賣、PChome 商店街、Facebook、Instagram、momo購物網、Yahoo!奇摩拍賣、PChome24h 購物、松果購物網與樂天市場。違規入口網站以蝦皮購物違規3598次高居榜首，領先第二名的露天拍賣763次近5倍。

許朝凱另補充，網路違規行為多發生於個人，因為持續時間短、影響範圍小，衛生局查獲後會視情節處理。食藥署也觀測到網路平台直播帶貨等現象興起，近期會與Facebook洽談監控模式，由臉書幫忙把關廣告內容，若發現違規字句立即下架，相關細節有望之後公布。

▼111 年度十大食藥廣告違規入口網站。（圖／食藥署提供）