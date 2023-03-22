神車「Dio小50」飆速摔溝！板車一次載20輛太囂張　芳苑警回應了

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉漢寶村沿岸有美麗的漢寶溼地，附近筆直的海堤道路卻淪為飆仔的競速天堂，一段古董神車Dio小50在街頭競速摔溝的影片瘋傳，芳苑警方根據該影音資料，調閱監控影片追查涉案人，除嚴格偵辦外，已針對鄰近路段持續實施危險駕駛攔查取締勤務，絕不讓任何車輛在周邊有危駕行為。

▲彰化芳苑鄉海堤道路神車Dio小50摔溝。（圖／民眾提供）

▲彰化芳苑鄉海堤道路板車載著Dio迪奧小50機車競速。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

臉書《社會事新聞影音》有網友將在漢寶海堤競速PO網，從影片中可以看到有板車載著20幾輛沒有懸掛牌照的改造Dio小50機車，在海堤道路上玩起不要命的競速遊戲，一旁還有許多觀看的民眾大聲么喝，每次2到4輛機車競速，搭配油門砰砰聲，完全不把命當一回事。

前年10月，彰化縣警局查獲百名飆仔在彰濱、騎著車齡超過20年的二行程Dio迪奧小50機車競速，當時有機車達人說，改裝引擎，加裝獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，可以直線加速飆到時速150公里，雖然改裝費用高達10萬元，但還是有許多飆仔躍躍欲試。

▲彰化芳苑鄉海堤道路板車載著Dio迪奧小50機車競速。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

芳苑分局五組組長陳吉良表示，近日網路流傳多部改裝機車飆速影片，經查是在本轄芳苑鄉漢寶村海堤道路上，發生日是在19日周日下午4點左右，調閱相關監視畫面，發現是由大型貨車載運到場飆速。

經過分析監視器畫面，發現這些改裝機車均未懸掛車牌，目前已經掌握特定對象，並通知相關當事人到案，至於摔車部分當天並未接獲通報，也會在後續一併進行了解。

芳苑分局分局長洪秋賢強調，將依公共危險罪移送法辦，此外也將依《道路交通管理處罰條例》第 43 條規定，在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照，除嚴格偵辦外，已針對鄰近路段持續實施危險駕駛攔查取締勤務，絕不讓任何車輛在周邊有危駕行為。

漢寶村長鄭鵬豐對此表示，為了要讓遊客能欣賞到海邊景色，也申請了80輛Youbike，他也衷心的建議這些飆仔，與其玩命的競速，不如騎單車來趟小旅行，可以放心的飽覽海堤景觀。

▲因為競速海堤道路上留下一道道胎痕。（圖／民眾提供）