清明祭祠紙錢集中燒！花蓮「運鈔車」已凈車　可預約全年無休

▲紙錢收運專車淨車儀式，祈求紙錢收運過程，人車平安順遂。（圖／花蓮縣政府提，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明節將至，花蓮縣環境保護局推動紙錢集中焚燒服務，民眾可利用電話預約或線上預約方式申辦，為讓清明節「紙錢集中焚燒」更有感，日前與吉安鄉勝安宮將攜手舉辦「紙錢收運專車」淨車儀式，祈求紙錢收運過程，人車平安順遂。

因應2050淨零碳排目標，縣長徐榛蔚積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關減碳排政策宣導，每年清明節期間是大型廟會活動及掃墓祭祖焚燒紙錢極盛期，環保局推動全年度「集中焚燒」常態化以來，近年起，除了清明與中元節期間，每逢農曆初一、十五或初二、十六加收全縣金銀紙錢收運集中焚燒服務，民眾可利用「電話預約」及「線上預約」等方式申請紙錢收運貼心服務。

環保局指出，隨著民眾環保與健康意識提升，環保局持續不斷的多元宣導『以功代金』、『以米代金』、『網路普渡』、『大面額紙錢』等方式，逐步改變鄉親祭祀方式。

花蓮縣同時結合公益團體與7-11、全家、OK、萊爾富四大便利商店合作，透過超商事務機平台系統，共同推動「以功代金」以善款方式捐錢，「減買紙錢做愛心，響應環保應安心」，既能做公益又能為維護花蓮好空氣，盡一份心力。

▲紙錢集中箱。

自花蓮縣推動紙錢集中焚燒政策，配合收運單位自2021年的142單位增加至去年的172單位；因此，今年的紙錢集中量較前年增加了10.1%的收運量，共計削減一氧化碳達19.04公噸、PM2.5削減量達1.49公噸。去年超商「以功代金」共計6萬6,502元，今年也期望鄉親共同響應環保、轉換傳統燒金習慣，減少空氣污染排放，達到淨零碳排目標。

環保局表示，為了便利鄉親響應紙錢集中燒政策，已於統冠、199百貨、家樂福、愛買、社區及寺廟宣導配合紙錢集中收運，並提供紙錢預約載運服務全年無休，花蓮縣民只需於平日上班時段撥打專線電話03-8246850預約收運時間及地點，環保局就會指派專人前往收運。