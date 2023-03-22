老公電腦偷藏身分證背面照　正宮抓包還被小三嗆：我們是真愛

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）2021年6月間發現丈夫在電腦裡偷藏「身分證配偶欄背面」的照片，還有數張養生館老闆娘小鳳（化名）的裸照，這才知道結婚20年的丈夫外遇，打電話要求小三分手，還被嗆「我們是真愛」，讓她十分難過，因此決定提告求償100萬元。雖然小鳳矢口否認與人夫交往，最終還是因為「對話鐵證」，被苗栗地院法官判處應賠償小美20萬元，全案仍可上訴。

▲小美抓包丈夫外遇養生館老闆娘。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，丈夫2021年6月間突然變得很冷淡，經常在晚上出門，直到隔日凌晨4、5點才回家，有一次她使用丈夫的電腦時，發現裡面竟然存有數張小鳳的裸照和身分證配偶欄背面照，傷心提出質問，丈夫雖然否認，卻又在隔年搭機前往越南與小鳳一同出遊。

小美指控，她在2022年9月間兩度打電話給小鳳，告知對方丈夫已婚的事情，希望他們能分手，沒想到卻被反嗆「我們是真愛」，20年的美好婚姻生活就這樣破碎了，讓她感到十分難過，於是決定站出來捍衛自己的權益，向小鳳提告求償100萬元。

對此，小鳳辯稱，人夫2021年5、6月間來店消費，雙方因此認識，進而展開交往，交往期間男方不曾提及婚姻狀況，也未告知真實姓名，她基於信任沒有多問，直到2022年5月男方父親過世，她前往廟宇參加法會，才知道自己成了小三，當下立即提出分手。

至於越南同遊一事，小鳳解釋，她和人夫已在2022年5月分手，同年9月返回越南探親時，突然接到對方的電話，說是來越南談生意需要翻譯，同行的人還有男方的堂弟，她再三確認沒有其他目的之後才答應，並非如小美所說的同遊越南。

不過，苗栗地院法官認為，依據對話錄音譯文可知，小美曾提問，「你們在一起的時候，妳就知道他是結婚的嗎？」小鳳回答知道，小美再次追問，「妳都知道他有老婆對不對？」小鳳也給出肯定的回答；之後小美又陸續提到「妳愛到了一個有婦之夫」、「妳知道他一直都是有老婆」，小鳳都說知道，可見她在交往時就已經知悉男方已婚。

法官接著指出，小鳳聲稱早在2022年5月就與人夫分手，人夫同年9月和堂弟一起前往越南只是談生意，但小美曾針對此事提問，「他弟弟知道妳的存在了嗎？他應該知道妳是他的女朋友？」小鳳則回答「應該知道」。

法官表示，從上述證據可知，小鳳不僅在交往期間就知道人夫已婚，對方前往越南時，兩人依舊維持著男女朋友關係，這些明顯都與她自己的說詞不符，最終不採信她的說詞，判她應賠償小美20萬元較為適當，全案仍可上訴。