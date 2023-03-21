官方施壓蛋價凍漲？　陳吉仲斥「假新聞」：農委會絕不主動提供資訊

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

雞蛋供需問題引發各界討論，日前有議員稱，雞蛋產銷業者要調漲蛋價，但疑似官方施壓凍漲，因此蛋商公會揚言要「無限期」休市，並不再報價。對此，農委會主委陳吉仲21日受訪時回應，這是假議題，相關的報導完全不實，農委會絕不會主動提供相關資訊給蛋商或蛋農，除非對方主動詢問，才會提供資訊作為決定價格的參考。

行政院長陳建仁21日率部會首長至立院報告並備質詢。

陳吉仲強調，蛋價有機制運作，農委會尊重蛋農跟蛋商在機制委員會的討論，農委會的責任就是提供產能數量，三月底會超過五百萬顆進來、四月底加倍、五月會更多，補足國內蛋量的差距。

陳吉仲指出，休市的部分，蛋商公會理事長有說明，只是針對盤價報價，雞蛋每天都有交易，不像其他肉品或蔬果市場有承銷人、供貨人制度，實際上沒有所謂休市、這是假議題，蛋商、蛋農團體都有跟農委會主動詢問，有特別交代所有同仁，不要對討論中的蛋價發表任何意見。

有新北市議員質疑農委會打電話要求不要漲價？陳吉仲指出，現在就是要把雞蛋供應量補足，相關衍生的議題對蛋量補足完全沒有幫助，而且不斷炒作。

陳吉仲指出，上禮拜六已經開會討論，相關業者和團體詢問農委會進口雞蛋數量，農委會據實以告，將來進口雞蛋會用什麼通路、調配市場給消費者等等，相關的報導完全不實，農委會絕不會主動提供相關資訊，除非對方主動詢問，才會提供資訊作為決定價格的參考。