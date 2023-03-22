不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

日本今（22）日與衛冕軍美國爭世界第一，這是經典賽首次美日爭冠，就有網友表示，日本隊的投手，有不少人年紀不超過25歲，居然可以站在經典賽的舞台，與MLB球員一起打比賽，抗壓性還有實力都讓他很震驚。對此，網友們表示，「有實力的人還怕啥」。

原PO在PTT發文，「為什麼日本年輕人不怕大場面？」看了一下日本隊的陣容，發現有8名投手的年紀居然都不到25歲，包括今年22歲的戶鄉翔征，21歲的宮城大彌，隊上年紀最小的高橋宏斗甚至才20歲而已，「但是他們都可以在WBC決賽對決MLB打者」，反觀台灣的年輕球員只會堆壘包，「青棒時期台日應該是差不多的吧，為什麼一樣是年輕人，進職棒後差距這麼大？」

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▲高橋宏斗是日本隊最年輕投手。（圖／達志影像／美聯社）

貼文一出，網友紛紛喊「就是有實力」，且人才眾多，「他們真的強到實力有、心臟有」、「有實力而且相信自己的實力才不會怯場」、「有實力阿，投紅中球大聯盟明星還打不好」、「當你隊友是達比修有和大谷，信心也會不一樣吧」、「跟年不年輕沒關係，因為人家就是比較強」、「日本好投手太多了，每年都有海量投手出廠，實力不夠、心理素質差的怎麼進到國家隊？」「就量的問題，很多都有天賦」。

▲網友直呼「因為人家就是有實力」。（圖／翻攝自PTT）

還有網友指出，因為大場面見多了，抗壓性也比較大，「日職強度夠呀，又不是種花歡樂聯盟」、「日本球場動不動就是大場面...台灣小多了」、「因為國內聯賽強度就有一定水準」、「台灣青棒強隊抱超大團，沒練到什麼抗壓性」。還有網友大讚，「高橋的那個指叉球調的幅度好大，而且面對低角度速球156直接壓進去也很敢丟，感覺未來可期」。