日投手「找不到牛棚入口」場邊大迷路！慌張求助　反差萌畫面曝

▲高橋宏斗是日本隊最年輕投手。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本隊20日對上墨西哥隊，最終以6比5奇蹟逆轉勝，成功挺進冠軍賽。除了刺激的比賽過程讓球迷難以忘懷外，比賽時場邊的小插曲也意外引發討論。當時20歲的投手高橋宏斗被指派到牛棚進行熱身，然而背著包包的他卻突然找不到牛棚入口，慌張地在場邊小跑，眼神更露出滿滿疑惑。整個畫面剛好被轉播捕捉到，反差萌的一面讓網友直呼好可愛。

日本準決賽對上強敵墨西哥，被稱為令和怪物的先發投手佐佐木朗希二局上時，遭球擊中腹部，教練栗山英樹便調度20歲的右投高橋宏斗，並指派他到牛棚熱身。高橋隨後便背著雙肩後背包在場邊亂跑，原來他是想要進去牛棚，但卻找不到入口，甚至還出手拉扯圍牆，差點把廣告拆掉。

發現狀況不對的高橋宏斗則是立刻隔著網子向隊友求助，最後才尷尬走向牛棚入口。然而這個慌張的過程都被鏡頭給拍下，全程轉播，讓觀眾忍不住直呼，「超可愛！」

畫面隨後也在推特上瘋傳，網友表示，「好像小孩」、「國中生」、「好可愛」、「那時候看到他在拉奇怪的地方，還想說他在幹嘛，原來是找不到入口哈哈」、「竟然被拍下來了」等。