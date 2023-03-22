2個月就10起異常！立委質疑安全有疑慮　高鐵：行車都是安全的

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵近來密集發生集電弓異常事件，立委今(22日)質疑高鐵近年行車事件頻繁發生，其中去(2022)年有今(2023)年1到2月有10件異常，其中5件是車輛故障，讓民眾對高鐵安全有疑慮。台灣高鐵則表示，高鐵系統設計採失效趨於安全，行車都是安全的。

立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，高鐵是重要交通工具，疫情之前，2019年搭乘人次高達18.4萬，疫情和緩，今年1月旅次已超出疫情之前水準，每天搭乘人次平均高達19.6萬人次，搭乘人數越來越多，高鐵速度快，安全是最重要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤指出，高鐵在2014年轉轍器發生很多異常，一年高達38次，當年督促改善下逐年下降，現在高鐵行車事件發生頻率越來越高，這3年又逐年提升，讓民眾對高鐵安全有憂慮，2021年有16件、2022年有27件、2023年1月到2月有10件，其中2月就有8件，有5件是車輛故障，質疑民眾安全可獲得保障嗎，轉轍器、集電弓等異常，會造成發生重大行車事件疑慮，大事件都是從很多異常累積而成。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，高鐵行車異常事件，從通車開始逐年下降，去年也不例外，今年比較多，一月、二月較多集電弓異常事件，但高鐵系統設計採失效趨於安全，行車是安全的，集電弓異常2010年迄今共發生11件，今年最高7次，每次異常都有把電子、電機零件做過檢查，沒有發現異常，事後也進行集電弓更換，就不再發生。

交通部長王國材則表示，高鐵已經找原廠川崎找原因，不會影響安全，集電弓系統有問題會自動下降。不過集電弓問題還沒找出來，是最重要一件事，希望高鐵可以迅速找出問題。