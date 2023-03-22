29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

▲影評部落客余尚泓（右）上過藝人曾國城（左）的節目，有一定知名度。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

經營部落格「多多看電影」、擁有百萬粉絲的知名影評人余尚泓，遭控劈腿多名女子，甚至把自己開的桌遊店當成砲房，跟女客人、女粉絲發生關係，更離譜的是，他還涉嫌利用店內監視器偷拍性愛過程，存在雲端。一名被害女子驚覺有異，上門找他對質、錄音蒐證，因擔心影片外流，也怕有其他人受害，已正式報警提告。

投訴人Ａ小姐告訴本刊，今年29歲的余尚泓，經營部落格「多多看電影」，號稱總瀏覽量破6,000萬次，也是台灣流量最大的獨立電影網站。A小姐表示，之所以跟余搭上線，是因1年多前，她透過網路得知余開的桌遊店可出借空間辦活動，剛好她有需求、向他承租場地，二人因此相識，雖然她年紀比余大，但余展開猛烈追求、約她看電影，她對余逐漸產生好感，後來變成男女朋友。

▲余尚泓經營部落格「多多看電影」，號稱台灣流量最大的獨立電影網站。

但交往後，A小姐漸漸發現，余的身邊有不少女性圍繞，關係曖昧，後來更有其他女子提醒她，說余有未婚妻，令她完全不能接受。此外，A小姐更透露，余幾乎每次約會，都約在他的桌遊店內，雙方還在店內發生關係；她更得知，余的店內裝設不少監視器，性愛過程很有可能都被拍下，於是她前往桌遊店與余對質，並將雙方對話錄下。

▲余尚泓開的桌遊店有很多女粉絲光顧，店內也裝設不少監視器。

取得錄音後，A小姐正式向台北市警察局萬華分局報案，控告余尚泓妨害秘密，也在網路上以「萬華性愛桌遊店、女孩們請小心」為題發文，希望找到其他被害人，不久後，有3名年輕女子跟她聯繫，並附上對話截圖，證明她們確實曾與余交往。

▲余尚泓的未婚妻在IG秀出余送她的耶誕禮物，高調放閃。

根據3人提供的訊息，有人發現被劈腿後，找余尚泓對質，遭他冷處理；有人苦苦哀求余，希望他陪同驗孕，卻被他冷漠打發。A小姐表示，原本她們已經聯絡好，要組成「婦仇者聯盟」一起揭發余的真面目，沒想到這些女生突然在同一時間已讀不回，她私下打聽才知道，是余請律師找她們簽「協議書」封口，但協議內容不得而知。

▲被害人A小姐在網路發文，提醒其他女生千萬小心。

針對指控，余尚泓表示，他與A小姐確實有在桌遊店發生關係，但並未偷拍，已配合將手機及硬碟交給警方，相信司法會還他清白；另外，他並無未婚妻，只有一位分分合合的女友，現已分手，此事是單純的感情糾紛。余也強調，他並未委任律師要求任何女子簽協議書封口，只有一名與他交往過的女子，因曾和他在店內有親密舉動，所以找來律師，以不得外流監視器畫面為由，要他簽協議書，他才配合簽署。

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