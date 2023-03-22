汐止街頭驚見CM11戰車「狂冒黑煙」　陸軍六軍團回應了

記者柯沛辰／綜合報導

國防部連續5天實施俗稱「小漢光」的「聯合作戰計畫演練」，陸海空三軍動員。新北市汐止有民眾20日看到戰車出現在大馬路上，且沿途不停冒出陣陣黑煙，引發網友熱議。對此，陸軍六軍團回應，CM11戰車是柴油引擎，產生局部黑煙是正常現象。

因應中共武力威脅，國防部20日起實施「聯合作戰計畫演練」，以24小時實戰化方式進行5天4夜的全台實兵演訓，除了空軍戰機升空演練攔截敵機、陸軍黑鷹直升機實施低空飛行偵查，海軍船艦也緊急出港，配合其他軍種進行操演。

有網友20日在臉書社團「汐止集團」PO出照片，稱看到戰車在大同路巡邏。影片中可見，一輛CM11戰車行駛在大馬路上，不時冒出黑煙，後方小轎車見狀則紛紛繞道而行。

▲CM11戰車行駛在大同路上，不時冒出黑煙。（圖／翻攝自臉書社團「汐止集團」）

許多網友紛紛留言，「環保局要開單，排放黑煙，空污」、「都是黑煙，環保局不要睡了，要起床開罰單！」、「整個空氣很臭，但現場看到還是蠻震撼的」、「這輛坦克是不是該驗一下排氣，都冒黑煙了」、「這台是不是吃機油了」、「唉，都古董了」「一般不是都會用拖板車載嗎？」

不過，也有人吐槽上述留言，「機動移防才要上板車，這是戰備任務訓練，在防區內熟悉任務地形的」、「戰車有在懸掛車牌的嗎？戰車是老百姓會有的嗎？還開單勒」、「沒有這些空污，你家就變空屋或空地」、「感謝國軍弟兄為國辛勞」、「聽這聲音好過那些改破管聲的車」。

根據《聯合新聞網》報導，陸軍六軍團回應，CM11戰車是柴油引擎，在重負荷及靜止起步時，需催油門來增加扭力，產生局部黑煙是正常現象。另外，這次參與演習的車輛皆依規定定期保養，也已完成燃油濾心更換。