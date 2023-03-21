商總許舒博北京見國台辦　 促農產品、食品加速開放

▲國台辦在釣魚台國賓館高規格接待許舒博一行人。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

國台辦主任宋濤今（21）日在北京釣魚台國賓館，接見了全國商業總會理事長許舒博一行人。宋濤表示，很樂意能借此機會聽取大家對發展的兩岸關係，來維護台海和平。許舒博指出，儘管兩岸有不同的聲音，但交流不可能中斷，希望能夠啟動交流。

▲許舒博（左）與宋濤（右）對話 。（圖／記者蔡儀潔攝）

宋濤今日是首次接見台灣工商團體，亦是首次與台媒會面，在各自發言後，一行人進行閉門會談。除了許舒博外，台灣方面出席的還有商總理事長，包括中藥商全聯會理事長馬逸才、玉宗公司李聖聰、喬盟負責人王權宏等人。

宋濤先是向商總一行表示歡迎，接著指出，中央台辦貫徹落實習近平總書記重要的精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流合作的意願，促進交流。

宋濤稱，這次商總代表團來大陸，相信此次參訪會為兩岸開好頭，「我知道商團長期以來堅持九二共識，促進祖國經濟建設發展，也做很多有利的事，對此表示高度肯定，對發展兩岸關係台海和平的建議。」

許舒博則指出，兩岸雖然有不同的聲音，但交流是不可能中斷，此次來希望能夠啟動交流，尤其是經貿層面，大陸和台灣相互依存，「你斷了很多的事情就不能做，我們希望能保持正常的交流，尤其宋主任上來（就任）以後，我們寄予非常大的厚望，希望能夠有更大的發展。」

許舒博接著重申此番訴求，希望大陸方面能加速開放農產品、食品、金融等領域。

▲宋濤和國台辦副主任潘賢掌。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，許舒博一行人預計在大陸停留1周左右，除了與當地台商座談之外，也預計將拜訪國台辦、證監會、保監會、銀監會及農業單位等。

商總此行將以「重啟會談，恢復交流」為目標，並聚焦5大議題，分別是「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「重啟進口農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談，協助金融產業加速佈局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同待遇與支持」。

除商總外，全國工業總會也預計在4月中旬由理事長苗豐強率團訪問北京及江蘇，同樣約停留1周，也預計拜訪國台辦、當地台商、民間團體等單位。

三三會及工商協進會則預計在5月下旬一起前往大陸訪問。三三會理事長林伯豐先前指出，預計將前往南京、無錫、淮安、鹽城、崑山等拜訪台辦及台商協會。