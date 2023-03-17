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大陸 大陸焦點 特派現場

陸統一加強年輕黨員涉台方向　宋濤：用好對台工作戰線紅色資源

▲▼ 3月15日，中央台辦召開2022年度基層黨組織書記抓黨建工作現場述職評議考核會議。中央台辦主任宋濤主持會議並講話 。（圖／翻攝 大陸國台辦官網）

▲ 中央台辦主任宋濤主持會議並講話 。（圖／翻攝 大陸國台辦官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦官網今（17）日釋出，中共中央台辦15日召開2022年度基層黨組織書記抓黨建工作現場述職評議考核會議。中台辦主任宋濤主持會議講話，針對新一代基層年輕黨員幹部進行講評，必須牢抓正確政治方向，進一步加強黨對台工作的集中統一領導，推動年輕幹部做表率，用好對台工作戰線紅色資源。

中台辦領導班子成員參加會議，中台辦主任宋濤主持會議講話，中央和國家機關工委基層組織建設指導部易化冰副部長到會指導。參加述職的黨（總）支部書記全面總結回顧2022年度抓機關黨建工作情況。

宋濤針對述職情況進行講評強調，思想行動上進一步落實習近平總書記重要指示，以及二十大精神，把「兩個確立」的高度共識轉化為「兩個維護」的實際行動，牢牢把握正確政治方向，進一步加強對台工作的集中統一領導。

他強調，要把「兩個維護」融入日常，抓好領導幹部這個「關鍵少數」，推動年輕幹部進一步打基礎、補短板，強素質、做表率，用好對台工作戰線紅色資源。

宋濤指出，今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，全辦各級黨組織和全體黨員要把握特點規律、勇於守正創新，努力使機關黨建工作體現時代性、把握規律性、富於創造性，為推動對台事業高質量發展提供堅強政治保證。

最後，參加會議的辦領導、機關黨委委員、各黨（總）支部書記、委員和黨員代表，按照述職評議考核標準對2022年度黨支部書記抓黨建工作進行民主評議。

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