60歲龍明彪卸任國台辦副主任　從事對台工作25年「2月曾計畫來台」

▲龍明彪參加第二屆海峽兩岸青年文化月。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦官網撤下副主任龍明彪的簡介，意味著其已經卸任，不過仍擔任大陸海協會常務副會長。60歲的龍明彪從事對台25年，2月曾準備率大陸「弔唁星雲團」來台，但未獲陸委會批准。

龍明彪因年滿60歲，到了大陸副部級官員屆齡線，因此自去年中共二十大後便傳出可能卸任副主任一職。另外，59歲的副主任陳元豐亦有可能出現職位變動。

▲ 未獲批赴台後，龍明彪到江蘇宜興大覺寺弔唁。（圖／信眾提供）

資料顯示，龍明彪是湖南華容人，曾在中紀委、監察部任職，1966年在廈門市思明區掛職任區委副書記，1997年進入國台辦工作，先後擔任國台辦機關黨委辦公室主任；人事局人事處處長、機關紀委副書記；機關紀委書記（正局級）兼人事局副局長；秘書局（人事局）局長；2015年升任國台辦副主任，2018年擔任大陸海協會常務副會長。

龍明彪從事對台工作25年，2月更準備率大陸「弔唁星雲團」來台，但陸委會認為，由中共台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員來台行程。

龍明彪到江蘇宜興大覺寺弔唁時，除了細數星雲法師為改善兩岸關係所作貢獻，也不忘喊話應為「民族復興、祖國統一」盡心力，藉以告慰星雲大師。

▲龍明彪參與小三通復航儀式。（圖／台商提供）

龍明彪1月7日亦曾到廈門，參與「小三通」復航儀式。他指出，廣大台商台胞都希望透過小三通自由往返，返鄉和家人團圓，這就是民意，「民意不可違，順民意者昌，逆民意者亡」。

現階段大陸國台辦機構設置中，僅有主任宋濤和副主任陳元豐、潘賢掌3人。按照過去「一正四副」編制格局，尚有2個位置懸缺，未來將由誰補上備受關注。