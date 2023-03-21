《山椒魚來了》！　南檢環境教育真善美電影院包場觀賞

▲台南地檢署檢察長葉淑文，利用「真善美」電影院，包場舉辦環境教育課程，由台南地檢署人員分3梯次進場觀賞生態紀錄片《山椒魚來了》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紀錄片導演麥覺明，跟著生態學家踏遍一般人難以涉足的僻遠之地，歷經17年拍攝頻臨絕種的「史前神獸」生態紀錄片《山椒魚來了》，目前在全台上映中，台南地檢署檢察長葉淑文利用中西區「真善美」電影院，自3月21日起至23日，包場舉辦環境教育課程，由台南地檢署人員分3梯次進場觀賞。

3月21日是第1場次，除台南地檢署人員報名踴躍，台南地檢署亦特地邀請台南市政府政風處高伯陽處長、行政執行署台南分署吳祚延分署長、財政部南區國稅局盧貞秀局長、台南美術館前館長林育淳、犯罪被害人保護協會陳素雲主委及常務理事蔡國華等人共襄盛舉。

為了支持本土紀錄片及推廣環境教育，藉由麥覺明導演的鏡頭，看見台灣高山的積雪、絕美山稜線、壯麗的森林，分布全世界最南端來自冰河時期的台灣特有種山椒魚種類、誕生瞬間及成長過程、棲息於高海拔山區小而冰冷的溪流的生長環境，及拍攝、研究團隊如何用生命在3千公尺高山及惡劣的環境中記錄山椒魚生命故事。

葉淑愛檢察長看完該紀錄片後心有所感表示，環保案件總是在環境被破壞後司法單位才積極介入，補救已經為時已晚，希望藉由今日麥導演《山椒魚來了》的紀錄片，提醒國人重視環保議題，讓臺灣自然生態環境能夠永續存在。