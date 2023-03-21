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近半人口染新冠　花蓮縣府：謝各界合作防疫...3年終迎曙光

▲花蓮衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，防疫工作歷時3年2個月終於走出疫情影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，防疫工作歷時3年2個月終於走出疫情影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布新冠輕症免隔離0+n新制20日上路，花蓮縣政府20日由衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，縣長徐榛蔚帶領縣府團隊全力投入防疫工作，在全縣醫護人員、公職人員、軍警消、旅宿業者、防疫計程車、防疫暖心食堂業者及許多支援防疫工作的夥伴，以及全體花蓮鄉親共同配合防疫工作，歷時3年2個月終於走出疫情影響。

▲花蓮衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，防疫工作歷時3年2個月終於走出疫情影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依趨勢圖分析，花蓮新冠疫情已趨緩。

朱家祥說明，花蓮縣疫苗覆蓋率約為87.9%，COVID-19自2021年至2023年3月19日，累積確診人數15萬1,111人；篩檢站110年設置302場次，篩檢計2萬581人次、111年設置64場次，篩檢3萬9,978人次；防疫計程車總趟次4,970次，醫療專線服務1萬50件，確診居家照護合計15萬830件，防疫旅館共10家業者響應累計收治2,159名確診者。

▲花蓮衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，防疫工作歷時3年2個月終於走出疫情影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

3月20日防疫新制上路，輕症者無須通報免隔離。

朱家祥指出，自3月20日COVID-19輕症免隔離0+n新制啟動後，也象徵迎向防疫後的新生活，新冠疫情如同腸病毒等傳染病，確診後輕症不用通報隔離，若有重症情形將由醫療院所協助通報，也請確診者落實自主健康管理，並避免非必要外出並全程配戴口罩，以及生病期間與他人有親密往來。

▲花蓮衛生局長朱家祥召開防疫說明記者會表示，防疫工作歷時3年2個月終於走出疫情影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮持續鼓勵長者接種疫苗。

朱家祥提醒，65歲以上長者、孕產婦、慢性病或免疫不缺及低下病史者，屬重症風險因子，於快篩陽性後盡速就醫，以利及時開立口服抗病藥物。鄉親們在防疫期間養成勤洗手、出入人群密集之密閉空間戴口罩的健康習慣，也希望鄉親在疫情過後仍能維持，降低疾病感染風險。

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