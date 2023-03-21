「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

▲高中生墜樓身亡，傳出事前手機被沒收。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川宜賓一名高中生日前從學校宿舍6樓墜樓身亡，家長指出，意外發生的當天，孩子跟同學借了手機來玩，但卻被導師發現沒收，後來孩子回宿舍寢室，遭到了同學的抱怨，突然就衝出寢室，接著墜樓身亡。

根據《封面新聞》報導，家長提到，他們看了監視器，孩子是從3樓寢室飛奔到6樓跳下的，「畫面顯示我兒子是跳下去，但他為什麼會突然衝出寢室？衝出去之前發生了什麼事？」

家長表示，剛下課時，看得出孩子是很高興的，跟同學走在最前面，狀態很輕鬆，「一直到去洗漱，都沒有發現任何異常，直到晚上10時過後，宿舍生活老師到寢室巡夜，另一名老師也進去宿舍。」

家長說，生活老師和另一名老師先後從寢室出去，大約幾分鐘後，孩子就從寢室衝出來，從3樓往上跑，後面幾個同學也跟著追了出來，「事發前幾分鐘，其他寢室的學生在路過寢室門口時，明明已經走過去，卻又退回來看了一眼才走。」

家長還說，警方已經將偵查結果口頭告知他，說是孩子借了同學的手機玩，班導師進來以後沒收了手機，等老師走了以後，室友得知手機被沒收，就抱怨說怎麼連一個手機都藏不好，「最後孩子就衝出了寢室。」

對於警方的說法，家長還是希望能進一步求證，「寢室裡面沒有監視器，不知道當時究竟發生了什麼情況，我現在最想知道在寢室裡面的幾分鐘究竟發生了什麼，但目前聯繫不上同寢室的同學，也聯絡不上班導師。」

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