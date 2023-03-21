　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

▲桃園市蔡姓男子去年6月間因長針眼至眼科診所看診，躺在治療床上時竟以手機偷拍護理師裙底挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲高中生墜樓身亡，傳出事前手機被沒收。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川宜賓一名高中生日前從學校宿舍6樓墜樓身亡，家長指出，意外發生的當天，孩子跟同學借了手機來玩，但卻被導師發現沒收，後來孩子回宿舍寢室，遭到了同學的抱怨，突然就衝出寢室，接著墜樓身亡。

根據《封面新聞》報導，家長提到，他們看了監視器，孩子是從3樓寢室飛奔到6樓跳下的，「畫面顯示我兒子是跳下去，但他為什麼會突然衝出寢室？衝出去之前發生了什麼事？」

家長表示，剛下課時，看得出孩子是很高興的，跟同學走在最前面，狀態很輕鬆，「一直到去洗漱，都沒有發現任何異常，直到晚上10時過後，宿舍生活老師到寢室巡夜，另一名老師也進去宿舍。」

家長說，生活老師和另一名老師先後從寢室出去，大約幾分鐘後，孩子就從寢室衝出來，從3樓往上跑，後面幾個同學也跟著追了出來，「事發前幾分鐘，其他寢室的學生在路過寢室門口時，明明已經走過去，卻又退回來看了一眼才走。」

家長還說，警方已經將偵查結果口頭告知他，說是孩子借了同學的手機玩，班導師進來以後沒收了手機，等老師走了以後，室友得知手機被沒收，就抱怨說怎麼連一個手機都藏不好，「最後孩子就衝出了寢室。」

對於警方的說法，家長還是希望能進一步求證，「寢室裡面沒有監視器，不知道當時究竟發生了什麼情況，我現在最想知道在寢室裡面的幾分鐘究竟發生了什麼，但目前聯繫不上同寢室的同學，也聯絡不上班導師。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Uni Girls重磅補強！　增2大新成員
常脹氣消化不良！竟是「隱藏版癌王」　醫：7成確診已晚期
AKIRA羞曝「林志玲親密暱稱」！　夫妻私下小情趣曝光
快訊／2銀行各罰150萬！　貸款給炒房團
本來想短打！　日本教練1句話讓他全力一揮
痛失第3胎！　林舒語氣罵「被你嚇跑開心了吧」爆哭
男下車沒拉手剎車！　妻連人帶車墜海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文出訪擬過境美國　陸：反對台灣領導人竄美「已提嚴正交涉」

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

貓熊「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

只停幾小時！他收「57萬天價停車費」嚇壞：車子才買16萬

68歲奶奶網戀「陸劇男神」　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物

入住飯店41樓…小情侶「裸體開窗」赫見洗窗工人　淪櫥窗秀氣喊告

睡覺打呼被送醫…3歲童鼻內手術後「突口鼻爆血」　醒來慘變腦癱

習近平訪莫斯科　支持普丁2024年連任俄羅斯總統

兒子屍體被媳婦藏冰櫃　公婆不知情「做菜陪她過中秋」

狠嗆「再頂一句立馬讓你走」！上市主管怒斥員工…慘被降為清潔工

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

蔡英文出訪擬過境美國　陸：反對台灣領導人竄美「已提嚴正交涉」

「借來的手機」被老師沒收　陸高中生「衝出寢室」墜樓亡

貓熊「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

只停幾小時！他收「57萬天價停車費」嚇壞：車子才買16萬

68歲奶奶網戀「陸劇男神」　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物

入住飯店41樓…小情侶「裸體開窗」赫見洗窗工人　淪櫥窗秀氣喊告

睡覺打呼被送醫…3歲童鼻內手術後「突口鼻爆血」　醒來慘變腦癱

習近平訪莫斯科　支持普丁2024年連任俄羅斯總統

兒子屍體被媳婦藏冰櫃　公婆不知情「做菜陪她過中秋」

狠嗆「再頂一句立馬讓你走」！上市主管怒斥員工…慘被降為清潔工

明如酷夏！4地恐飆36度高溫　周末灌春雨「連4天降雨熱區出爐」

議員籲擴大忠孝西路機車通行時段　北市評估中！9月提初步規劃

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天　沒報警卻狂搜這些關鍵字

約克夏奶音狼嚎「嗷嗚嗷嗚～」　姊被萌暈：跟哈士奇學的

堅持不換村上宗隆　栗山英樹：我相信他

「台灣遭受攻擊美國會協防」　前白宮顧問：美國沒任何意圖改變現狀

偷看老婆量體重！貓爸被打到「衣服掉了」　飼主笑：後腦勺還破皮

Uni Girls重磅補強！雅典娜女神、性感甜心降臨　

極限量！賣完就沒的花草水語淡香水、聯名克羅尼亞古龍水　噴上絕不怕撞香

本田「最強硬地瓜」Integra Type S釋預告　320匹比Type R還兇

大陸熱門新聞

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是26歲網紅

打呼被送醫…3歲童鼻內手術後變腦癱

習近平：烏克蘭危機中方秉持客觀立場

上市公司主管怒斥員工…慘被降級清潔工

昆山連辦3場活動　促兩岸青年交心

網戀女友1年多　他陸續轉35萬元

兒屍體被媳藏冰櫃　公婆不知情陪她過中秋

他交往一年的女友　竟是「兄弟老婆」

入住飯店41樓…小情侶裸體開窗赫見洗窗工人

只停幾小時！他收「57萬停車費」嚇壞：車才16萬

東航墜機周年　陸通報：事故複雜、罕見

茶水倒太滿！行政祕書被依「不符條件」開除

68歲嬤網戀「陸劇男神」　為刷禮上街撿回收

「借來的手機」被沒收　高中生墜樓亡

更多熱門

相關新聞

汪墜樓後「癱瘓→行走自如」

汪墜樓後「癱瘓→行走自如」

要相信奇蹟！粉絲專頁「邵柏森-虎哥救援大小事」曾在2021年接獲一起「狗狗離奇墜樓」的案件，當年黑汪「善寶」由高樓墜下，身上的鐵鍊更直接嵌在肉裡，痛苦模樣讓人看了十分不捨。後來，「徐文良（徐園長護生園）」接手了善寶的照護工作，現在的牠，已經由癱瘓恢復健康，可以站起來走路了。

即／國二生撿零錢困採光罩　學長救援踩破重摔斷手

即／國二生撿零錢困採光罩　學長救援踩破重摔斷手

女童逛科技館突失足翻出欄杆…母飛撲欲救雙雙墜樓

女童逛科技館突失足翻出欄杆…母飛撲欲救雙雙墜樓

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

台中男半裸坐2樓陽台險墜下！警救人受傷

台中男半裸坐2樓陽台險墜下！警救人受傷

關鍵字：

沒收手機墜樓跳樓

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面