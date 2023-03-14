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大陸 大陸焦點 特派現場

女童逛科技館「突失足摔出護欄」！母飛撲救援雙雙墜樓…慘1死1傷

▲▼上海科技館母女墜樓致1死1傷。（圖／翻攝自越牛新聞）

▲上海科技館母女意外墜樓致1死1傷。（圖／翻攝自越牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海科技館日前發生參觀者意外墜樓慘案，一對母女一死一重傷。事故發生後，網友怒轟，場館護欄太矮導致慘案發生。據現場目擊者透露，當時孩子是站在椅子上玩，身後不遠就是玻璃護欄，孩子摔下去後，媽媽奮不顧身飛撲去救援，最後也摔了下去了。

據《越牛新聞》報導，11日，上海多名網友爆料稱，昨（10）日，上海科技館一對母女在遊覽中突然墜樓。現場影片顯示，穿裙子的小女孩跌落在1樓大廳的座椅旁，背包和鞋子散落在旁邊。距離女孩幾公尺遠的地方，一個女士也趴在地上。現場知情者披露，這家人從外地來旅遊，外婆、媽媽和女孩3個人。

報導稱，當時，這家人到了3樓「探索之光」和「宇航天地」展館時，可能有些累了，就坐下來休息。女孩本來在靠近護欄的休息椅上休息，後來趴著玩耍的時候，一不小心失去平衡栽了下去。旁邊的媽媽去拉拽女兒，兩人雙雙墜樓。影片中，女孩的外婆癱坐在兩人中間痛哭。

公開資料顯示，上海科技館2001年12月18日開放一期展覽，至今已20多年。

一名參觀過上海科技館的媽媽表示，「據說這對母女是從3樓掉到1樓的。場館2樓3樓都有護欄，3樓的話就非常高了。看有人說，現場的椅子大概離護欄有40公分左右。作為一個公共場所，我認為應該做出最差的打算，杜絕危險，椅子靠著護欄是不合理的。」

▲▼上海科技館母女墜樓致1死1傷。（圖／翻攝自越牛新聞）

▲上海科技館發生墜樓慘案（圖／翻攝自越牛新聞）

這起事件曝光後，很多網友在表達震驚和痛心的同時，對事發原因也展開了熱烈地討論。有網友認為，在這起悲劇中，館方有著不可推卸的責任，「因為科技館內供遊客休息的座椅雖然設置了玻璃護欄，但是高度不足，導致孩子站在椅子上就能很輕易翻過玻璃護欄，另外，館方也沒有在相關區域設置安全網，且警示標誌不夠醒目，最終導致悲劇的發生。」但也有網友認為，責任主要在家長，因為家長沒有看護好孩子，最終導致孩子墜樓。

上海科技館工作人員11日回應，「我們今天正常開業，昨天的事情不清楚，我們都是在各自的崗位上。」

另外，11日中午，據當地官方媒體報導，「記者致電工作人員了解到，上海科技館將於3月底進行閉館裝修，預計2年半後重新開放。」

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