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印度月台突傳嬌喘聲！乘客抬頭驚見一片肉色交纏　色色片狂放3分鐘

▲▼印度月台突然播放色情片。（圖／翻攝自推特）

▲印度月台突然播放色情片。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度位於比哈爾邦（Bihar）首府的帕特納火車站（Patna）日前出現了令人害羞的一幕，月台上的LED螢幕突然在大庭廣眾之下，播出了長達3分鐘的色情影片。現場有不少乘客親眼目睹了這起意外發生，而現場畫面也流到了網上，氣得當局下令徹查。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於當地19日上午10點左右。當時，月台有數百名男男女女正在等候火車。突然，月台傳來了一段淫聲穢語，原來是月台上10個排成一排的LED螢幕，居然公開在站內播放色情影片，導致現場所有人都害羞不已。

人們發現月台螢幕播放的是色情影片而不是廣告後，畫面不知何故未立刻被撤下，直到有乘客向當局投訴後，鐵道保護部隊（RPF）才介入將畫面停止。不過，由於影片當時已在站內播放了約3分鐘，因此有不少人紛紛拿出手機拍下這一幕，相關畫面也在網上瘋傳。

事件發生後，當局立即對負責處理播放內容的代理公司Dutta Communication立案調查，據悉當地一名接線員在事後立刻逃走，當局目前正考慮對他發出逮捕令。報導稱，目前鐵路公司已終止了相關代理公司的合約，並將其列入黑名單。

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