蔡英文相隔3年再出訪！公開行程曝光　將過境紐約、洛杉磯

▲總統府發言人林聿禪主持總統蔡英文出訪友邦、過境美國記者說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

在新冠肺炎疫情趨緩後，總統蔡英文重啟暫停3年的友邦出訪行程，依序前往瓜地馬拉及貝里斯進行交流訪問，途中過境美國紐約、洛杉磯，3月29日下午啟程、4月7日回到台灣。總統府發言人林聿禪說，此行為「民主夥伴共榮之旅」，期許能達成民主深化、共榮發展2大目標，深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。

根據總統府規劃，此次蔡英文出訪友邦預計3月29日下午啟程，3月30日過境美國紐約；接著4月1日抵達瓜地馬拉，會見旅瓜僑民、瓜國總統賈麥岱，並且預計由雙邊外長簽署《台瓜基本合作協定》，晚間將參訪蒂卡爾國家公園。

4月2日上午總統答宴瓜國政要，3日主持贈交齊瑪德南戈醫院儀式後，緊接著繼續飛往貝里斯，首個行程也將與旅貝僑民代表餐敘，並由雙邊外長簽署技術合作協定。4日上午會晤總理布里仙紐，並於貝國國會進行演說，出席總督國宴，視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫，並接受布里仙紐款宴，晚間參觀婦女賦權計畫成果展，5日過境美國洛杉磯，7日返抵國門。

林聿禪說，因為全球疫情因素，自2019年出訪加勒比海友邦之後，蔡英文總統已3年多未安排出訪行程。而在去年9月，瓜地馬拉賈麥岱總統特別邀請蔡總統能訪問瓜地馬拉，賈麥岱總統也多次在公開場合及接受國際媒體採訪時表達支持台瓜邦誼的堅定立場，兩國雙邊合作密切，相關成果也獲得瓜地馬拉人民及各界的肯定。

林聿禪說，貝里斯長年以來，堅定支持台灣有意義的參與各個國際組織，雙方在基礎建設、醫療公衛、農業技術等領域共同建構密切夥伴關係。此外，貝里斯總理布里仙紐伉儷曾於去年3月訪台，總理夫人兼婦幼特使羅莎娜也應我國邀請，在今年2月時再次來台出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。



「因此，為了回應友邦多次的誠摯邀請及展現對友邦的重視，並持續深化民主盟友間的合作發展，蔡總統將展開『民主夥伴共榮之旅』。」林聿禪表示，此行將於3月29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦進行交流訪問，返程時將於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為期10天9夜。

對於此次出訪，林聿禪說，總統期許能達成「民主深化」、「共榮發展」的兩大目標。深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。

林聿禪指出，在過去幾年，從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災，台灣始終跟國際社會站在一起，是國際社會的良善力量。透過本次出訪，除了感謝堅守民主自由價值的夥伴，持續「挺台灣」，也將針對農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，做更廣泛的合作。

林聿禪說，未來台灣也會繼續努力與友邦及理念相近國家，共同維護區域和平，並為全球的經濟復甦，貢獻更多的心力。



關於本次出訪的主要團員，包括總統府秘書長林佳龍、外交部部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、總統府醫療小組召集人陳振文、總統府發言人林聿禪，並將在記者會後邀請立法委員隨團出訪。