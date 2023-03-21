宜蘭40歲男子外縣市染「猴痘」　匡列接觸者1人...自我監測21天

▲▼宜蘭縣籍猴痘案例，衛生局初判感染源非縣內。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣驚傳一名男性民眾感染猴痘確定，宜蘭衛生局表示，男子日前前往醫院就醫；於3月13日由該醫院通報為猴痘確定病例，目前已收治該院隔離病房治療中。宜蘭縣政府疫調後，依照其生活習性及工作狀態，初步判定這名個案的感染源應在外縣市。

縣府表示，除已匡列中高風險接觸者1名。該名接觸者亦已完成猴痘疫苗接種及相關衛教，目前自我健康監測21天，暫無相關症狀。

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針對縣籍40多歲男子「猴痘」本土個案，宜蘭衛生局呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情係以親密接觸之人際傳播為主，因此提醒民眾前往流行地區或國內風險場域時，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。並鼓勵「近6個月內曾有高風險性行為民眾」至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台（https://mpox.cdc.gov.tw/ ）」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。