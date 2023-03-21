用運動翻轉教育！展望會「籃海計畫」引入專業籃球訓練

▲台灣世界展望會透過「籃海計畫」提供喜愛籃球的孩子專業訓練，幫助兒少建立自信。（圖／台灣世界展望會提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣世界展望會「籃海計畫」邁入第2年，針對喜愛籃球的弱勢孩子提供資源，以運動翻轉教育與生命為目標，結合籃球訓練與品格教育，幫助弱勢兒少建立自信；如今該計劃支持的花蓮鳳林國中球隊，在近日打入111學年度國中籃球聯賽乙級北區複賽，獲得北區16強成績。

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▲鳳林國中籃球隊雖然僅為學校社團性質，非體育班的球隊資源也比起都市學校少，但表現絲毫不遜於正規籃球校隊。。（圖／台灣世界展望會提供）



來自花蓮縣鳳林國中的小球員們帶著熱愛籃球的拚勁，在乙級縣市預賽中獲得花蓮縣第一名，得以在3月15日～19日間前進新北三重進行全國北區複賽。首戰遇上桃園東安國中，便以86:22的好成績擊敗對手，承襲此份勢如破竹的衝勁，在隔日打敗強敵北市中正國中，最終於複賽中取得3戰2勝的成績進入16強。

展望會提到，鳳林國中籃球隊雖然僅為學校社團性質，非體育班的球隊資源也比起都市學校少，但表現絲毫不遜於正規籃球校隊，且在每場比賽中，都展現了不願放棄任何一顆球的機會。球隊今年新增許多初次參加聯賽的新血，也渴望突破去年北區8強成績，賽後結果止步於北區16強，讓小球員們難掩失望，然而他們也從失敗中累積經驗。

隊長黃軍表示，能參賽就可以感受得到全球賽的熱烈氣氛，今年球員們的表現都很好，雖然在正式賽遇上強敵難免緊張，期望接下來遇到的每一場比賽都能更好更穩。

▲「籃海計畫」針對喜愛籃球的弱勢孩子提供資源，以運動翻轉教育與生命為目標。（圖／台灣世界展望會提供）

「籃海計畫」不僅與鳳中籃球隊合作，受到全台各地青少年熱烈響應，​2023年擴大規模為全台10支隊伍​，而在東部也從去年試辦的宜蘭、花蓮、台東3支球隊擴增為4支球隊，除了提供訓練設備、球具球衣，也引進專業客座教練資源「EMPOWER引爆運動訓練」系統，以正規籃球運動訓練強化青少年的健康發展。



籃海計畫所支持的球員們來自全台各地偏鄉不同學校，成員大多為台灣世界展望會長期服務陪伴的青少年，雖然每一趟的練習都要花很多時間搭車才能齊聚，但有許多球員練球的出席率卻是100%，更會私下邀隊員打球加強練習，對於孩子們來說，籃海計畫給予他們的除了賽場上的熱血，也增加了和朋友交流、共創目標的機會。

從打籃球建立好品格，是籃海計畫的重要一環，而每個場上球員，球衣上都繡了自己的名字，對於孩子們來說，也象徵了自信和希望。

▲每個場上球員，球衣上都繡了自己的名字，對於孩子們來說，也象徵了自信和希望。（圖／台灣世界展望會提供）